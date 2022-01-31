NBA｜鷹隊挫湖人八連勝　崔楊格大控訴球證判決（有片）

比賽難免會有球員投訴球證的時候，不過大多數能贏球就算了。不過，NBA今日（31日）鷹隊對上湖人一場，就是贏了都不能算！

崔楊格（Trae Young）對球證的判決相當不滿，不僅比賽間死不還球，賽後仍然繼續投訴。



崔楊格今場打出36分、5個籃板和12次助攻的極佳表現，率鷹隊在最後一節反撲成功，終以129：121擊敗湖人取8連勝。湖人雖然有蒙克（Malik Monk）打出生涯最佳，包括33分、10籃板和5助攻，但半場一度領先9分的優勢，在下半場完全倒輸，敗在崔楊格和奇兵奧干胡（Onyeka Okongwu）手上。

崔楊格不滿裁判。（Getty Images）

雖然贏球但崔楊格的心情沒有因而變好。（Getty Images）

雖然今仗贏得精彩，但崔楊格仍相當不滿，對球證的吹判有微言，最明顯的有2次。其中一次，是崔楊格準備三分起手，戴維斯（Anthony Davis）防守上前撞到他造成失誤，湖人也順勢打快攻，崔楊格投訴不果。

崔格楊被戴維斯撞到失誤。（Getty Images）

十大攻擊球證而被判吃「T」的傻瓜：（按圖放大）

+ 56

第二次，崔楊格被布特里（Avery Bradley）和史丹利莊遜（Stanley Johnson） 包夾，球證判定崔楊格走步，當時他不願將球交出來，死死的抱在懷中，以表不滿。賽後，即使贏球，崔楊格仍然沒有作罷，「Tony Brother（主裁判）跟我說他在NBA吹了多少年，但我不在乎，反而惹起了我的火。」崔楊格認為自己不是情緒化，只是充滿競爭力。