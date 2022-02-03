NBA｜36歲基斯保羅寫全勤爭冠的不老傳說　背後靠驚人花費保養

NBA太陽周三（2日）以121：111擊敗籃網，錄得11連勝。41勝9負佳績背後，不得不提陣中老將基斯保羅（Chris Paul）。他上場39分鐘，取得20分、4籃板、14助攻和2偷波，最重要的是，年屆36歲的他還能50場全勤。



NBA球隊慣常讓主力輪休，除了基斯保羅。

今季他正選上陣50場，領軍取得41勝9負的聯盟最佳戰績，個人場均上陣33.1分鐘，錄得14.9分、4.5籃板、10.4助攻和1.9偷波，其中助攻數更是NBA第一位。

基斯保羅今年36歲仍保持良好狀態。（Getty Images）

36歲，不少同年的球星們都已五癆七傷，不時缺陣養傷，但基斯保羅仍然「生猛」。美國記者Chris Haynes就透露基斯保羅的養生的小秘密：「早上保羅跟我說，他每年花接近100萬在身體保養上，主要用來聘請私人教練、營養師、廚師和按摩師。」

今季50場全勤，造出41勝9負的成績。（Getty Images）

和卜克（Devin Booker）有機會衝冠。（Getty Images）

例如曾為洛杉磯快艇隊準備早餐的Seong Hwang就是基斯保羅的廚師。他發現基斯保羅的日常餐單含過量油脂，不適合做賽前餐，於是重新設計菜單，像忌廉火雞意粉，他會用脫脂奶替代原本的忌廉，減輕對基斯保羅身體的負擔。

後來基斯保羅茹素，最大的身體變化是肌肉痠痛大大減少，每日訓練後感覺也比以往好，他曾提到：「當時我心想是不是不夠努力？ 還是訓練不夠？ 為什麼我不會肌肉痠痛？原來是素食帶來的好處。」可見基斯保羅見盡方法保持體力，方法不僅是休息。

去季在總決賽不敵公鹿。（Getty Images）

賽後，有記者問到基斯保羅會否感到疲累時，他只說到：「等賽季完結，我會有大量時間休息。」不過，大概讓基斯保羅最充滿幹勁的原因，是生涯從未奪得過總冠軍。那份對總冠軍的渴望，加上今季太陽的勢如破竹，是極有機會再入總決賽。周五（4日）太陽將會對上以崔楊格為首的鷹隊，力爭12連勝。