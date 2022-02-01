NBA｜獲GOT7成員靚「助攻」入明星賽　韋堅斯：永遠不會忘記他

勇士安祖韋堅斯（Andrew Wiggins）今年將首度出戰明星賽兼正選上陣，苦盡甘來。
美國傳媒估計，他今年突獲大量球迷投票，除了自身在的高人氣，亦可能與Kpop的「GOT7」泰國成員BamBam「助攻」有關。
韋堅斯加入NBA累積出賽569場後首度入選明星賽並獲正選資格，其中韓團GOT7成員BamBam的拉票也發揮了作用。BamBam的Twitter追隨者人數高達962萬，Instagram則有1556萬粉絲，在此「宏大」的基地下於雙倍計票日為韋堅斯拉票，最終相當奏效。
在今天勇士110：106險勝籃網的賽後，韋堅斯笑着直言不知道BamBam是誰：「沒有接觸韓國音樂，會找機會聽看看，特別是BamBam；之前未有聽過他，但現在我永遠不會忘記他了。」
為貴當日狀元的韋堅斯，遲遲未能亮相明星賽卻令外界質疑其實力。惟這名球星懶理一切評論：「我歷經很多起伏，我就是上場打球，不會去在意外面的聲音。外界的質疑就是我進步的動力。」
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