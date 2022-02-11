NBA明星賽｜再見不是朋友　杜蘭特二選一棄夏登　一句讓占士大笑

NBA隨住今天（11日）的重磅交易，明星賽選秀都有小插曲。

分手不再是朋友，隊長杜蘭特（Kevin Durant）在選秀中也堅決不選夏登（James Harden），巴克利（Charles Barkley）讓占士（LeBron James）也忍不住大笑。



占士和杜蘭特分別在明星賽投票中以最高票獲選為隊長，今早進行選秀，確定2月21日早上的明星賽陣容。占士首輪就先選中「字母哥」艾迪杜高普（Giannis Antetokounmp）再選居里（Stephen Curry），分別評為「全明星史上打球最努力的球員」和「史上最偉大的射手」，當選到迪洛桑（DeMar DeRozan）的時候就說到：「是我最喜歡的NBA球員之一。」

占士和杜蘭特分別在明星賽投票中以最高票獲選為隊長，今早進行選秀。（YouTube截圖）

占士多次不選夏登，就生怕杜蘭特會「想要」。（Getty Images）

杜蘭特也分別選中了莫蘭特（Ja Morant）、泰譚（Jayson Tatum）、崔楊格（Trae Young）等的小將。占士多次不選夏登，就生怕杜蘭特會「想要」，可是到了最後一輪，杜蘭特都從未想過要收納前隊友夏登入隊。當只剩高拔（Rudy Gobert）和夏登二選一時，杜蘭特也毫不猶豫選了前者：「我需要一些身高優勢，還有內線防守。」

占士大笑。（YouTube截圖）

占士馬上掩面偷笑，即問到：「夏登最近都沒有打球，他健康嗎？會出戰嗎？如果不能打會發生什麼事？」未等到杜蘭特回應，主持巴克利就說：「他被交易了，身體都好起來了，信我，占士他會打下場比賽的。」占士更是大笑不止。