NBA明星賽｜小波爾首次入選開心如孩子　占士稱莫雷有今天全靠他

杜蘭特（Kevin Durant）和格連（Draymond Green）傷勢依舊，NBA明星賽2席，不得不由其他球員頂替。

周二（8日）NBA宣布將由小波爾（LaMelo Ball）和馬刺的D莫雷（Dejounte Murray）補上，同是首次入選，前者開心得像小孩，後者則打破近2年馬刺落空的局面。



雖然入選明星賽開心，但小波爾更想得到MVP和總冠軍。（Getty Images）

NBA明星賽將2月20日開賽，今日宣布由小波爾和D莫雷候補加入明星賽陣容，杜蘭特的正選位置則由泰譚（Jayson Tatum）補上。傳出消息時，小波爾正在黃蜂主場準備比賽，一邊吃着能量棒，一邊聽電話，笑得像個小孩一樣。小波爾原先將會以2年生身份參加新秀挑戰賽，今天升格首次參加明星賽正賽，也難怪笑得「見牙唔見眼」。

黃蜂官方Twitter、隊友希活（Gordan Hayward）也隨即恭喜小波爾，他賽後也提到：「很開心，感受到祝福，但我更想要MVP或總冠軍，我會先努力打入季後賽，就像我說過的，為了冠軍還有很多事要做。」

另一個位置由馬刺的D莫雷補上，他同樣首次成為全明星一員，打破馬刺近2年全明星落空的窘況。自1976年，馬刺在隨後的45場全明星賽中，有41場至少有一名球員入選，但自2019年艾德列治（LeMarcus Aldridge）後，已連續2屆落空。

D莫雷同樣首次成為全明星，打破馬刺近2年全明星落空的情況。（Getty Images）

這個一開始因家庭背景複離，生活在貧民窟母親長年犯法入獄，而不獲賞識的年輕人，到今天成為全明星，引來勒邦占士（LeBron James）和格連祝賀。占士更提到，自己很喜歡這個年輕人：「他一直受到我的提拔，為你感到自豪。」

今屆全明星賽分別由得票最高的占士和杜蘭特擔任隊長，並將於2月11日進行「選秀」，選出2隊的陣容。

今屆NBA全明星賽獎盃︰