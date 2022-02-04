NBA明星賽｜新MVP獎盃曝光　大量細節致敬高比拜仁

NBA踏入75周年，今季全明星賽將於2月20日開賽，周五（4日）官方公布今屆賽事各項獎座的樣貌。其中，MVP（最有價值球員）獎盃設計充滿向高比拜仁（Kobe Bryant）致敬的元素。
2020年1月，高比因一次直昇機意外逝世，隨後的全明星賽即以高比命名MVP獎盃，不過今屆不一樣的是，連獎盃也別出心裁。
今屆的全明星賽MVP獎盃同樣以高比之名，設計師Victor Solomon則針對新獎盃加入不少關於高比的細節。例如底座的八邊形是致敬高比生涯前半段的「8號」，圍繞的18顆星星，就是高比生涯入選18次全明星賽的數字。
獎盃的四層設計分別有不同的意義：第一層的24顆星，是象徵每屆東西岸的24位全明星球員，同時是高比的背號；第二層10顆星就是高比的美國隊背號；第三層的5顆星是高比生涯5冠；最頂的1星是生涯常規賽獲選MVP次數。
高比昔日明星賽畫面︰
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今屆NBA全明星賽獎盃︰
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