NBA｜韋斯保克自爆背傷的最大原因　刻意迴避交易日問題

NBA剛出現76人和籃網交易的震撼彈，不少人都會將目光也放在湖人身上。皆因韋斯保克（Russell Westbrook）加入後，除了未能發揮自身價值，在球隊也沒有化學作用。

不過，交易「死線」已過，韋斯保克在接受訪問時，提到希望以圍隊來展現最好的一面，說到背部不適的原因。



夏登（James Harden）和施蒙斯（Ben Simmons）都在交易截止前，喜迎新東家，不過這些機會不屬於湖人的。備受爭議韋斯保克，現仍留守隊中，在最近對陣拓荒者一戰，首次缺陣，周六（12日）韋斯保克就為自己的背部傷勢解畫：「背部問題反復，我不習慣長時間坐在板凳席上，然後上場快速移動，會讓背部出現緊繃情況。」

韋斯保克借背傷，強調教練禾高（Frank Vogel）沒有讓其上場。（Getty Images）

很明題，韋斯保克借背傷，強調教練禾高（Frank Vogel）沒有讓其上場。近幾場末節，韋斯保克都被收起，只能坐在板櫈上看隊友打，對一直「擔大旗」的他來說自然內心不爽，借機抗議。

然而，當被問到交易日截止，韋斯保克明顯不願正面回應：「我很期待全明星周末的假期，讓我們在剩下的常規賽可有更好的表現。」坦言自己、占士（LeBron James）和安東尼戴維斯（Anthony Davis）都只有總冠軍這一個目標。