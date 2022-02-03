NBA｜湖人告急但占士復出無期　醫學專家分析傷勢 （有片）

勒邦占士（LeBron James）最近因膝傷缺陣多場，今日（3日）湖人對拓荒者一戰，占士仍未「Ready」。

有美國醫學專家在Twitter上分析占士膝頭腫脹的現況，也有球評認為膝頭傷是警號，意味占士需要減磅。



占士仍未能重新上場。（Getty Images）

今日湖人在戴維斯（Anthony Davis）的30分、15籃板和3封阻，安東尼（Carmelo Anthony）的24分和8籃板下，以99：94擊敗拓荒者，總算是結束3連敗。

令人憂慮的是，占士仍舊缺陣。主將持續不見人影，難免引起外界揣測，近日球評人Skip Bayless表示這是一個警號。

膝傷持續未癒，對於37歲的占士來說無疑是一大挑戰。（Getty Images）

「膝頭腫脹就意味着你有問題，占士有否讓外界覺得他的膝頭問題？他像神一樣打球，但他始終是一個凡人。占士需要減磅，大概4.5公斤，身體太重了，就像一列運往籃框的貨車，他需要為自己膝頭減少負荷。」Skip Bayless說。

球季至今，占士上陣36場，場均上陣36.6分鐘，得29.1分、7.7籃板、6.5助攻和1.1封阻，暫時缺陣15場。不過占士看來需要更多時間休養，醫學專家 Evan Jeffrie在Twitter上分析，何解占士仍未能復出。

醫學專家 Evan Jeffrie在Twitter上分析，何解占士仍未能復出。（Twitter）

醫學專家 Evan Jeffrie在Twitter上分析，何解占士仍未能復出。（Twitter）

Evan Jeffrie發布湖人對籃網的畫面，看到占士在跳起的時候，左膝後側有明顯液囊移動。「如果你足夠近地觀看這個影片，你會看到膝蓋後方的液囊在左右移動」，Evan Jeffrie表示占士的腫脹依舊，也在尋求治療方法，他初步有兩個判斷，一是貝克氏囊腫（由於膝部關節滲出液體，使膕窩腫脹突出所致），其二是滑囊炎。

現時湖人以25勝27負，暫列西岸第九，可惜占士可能還需要一段時間才能復出。

If you watch the clip closely you can see the fluid sac behind his knee move back and forth pic.twitter.com/JRITPGWgiI — Dr. Evan Jeffries, DPT (@GameInjuryDoc) February 2, 2022