NBA｜居里親口回應大三分時代帶來的負評　「我又沒有叫你亂射」

眾所周知，籃球大三分時代的開展，是多得居里（Stephen Curry）神乎其技的三分球和打法帶動。

評價好壞參半，公說公有理，近日居里可算是首度回應，自己為世界帶來的影響，想想恢真不無道理。



不是任誰都可以改變世界，居里對籃球的影響有目共睹，不過對此大家都持不同想法，例如有人批評這打法「毀了比賽」，也認為讓現今籃球變得「Soft」，三分讓球員變得盲目，不管後衛、前鋒，甚至是內線佔優的長人都跑出三分線外起手。

籃球大三分時代的開展，是多得居里（Stephen Curry）。（Getty Images）

近日，居里現身前NBA球員Quentin Richardson Podcast節目時，就親口回應外界的控訴：「不要再在一些很差的射波影片下標記我，我又沒有叫你亂射。」笑說自己要趁這個機會澄清，：「Tag我，然後說我毀了比賽，我又沒有叫你亂射，這些tag一直出現，像是：你毀了比賽，真是多謝你Curry。」

不是任誰都可以改變世界，居里對籃球的影響有目共睹。（Getty Images）

近日居里可算是首度回應。（Getty Images）

雖然只是笑說，但可想而知居里的生活充斥住這些言論，就連身邊的隊友、對手、教練都會有這樣的玩笑。例如勇士主帥於爾（Steve Kerr）也曾開過玩笑，說目睹一班10歲的小朋友打球，連續七波進攻都是三分線外起手：「Steph，都是你的錯。」

事實上，這個現代老掉牙的討論是沒有答案的，正負皆有，但無可否認的是居里除了有三分，還有更多更多值得小朋友學習的地方，這些表現都是基於穩打穩紮的基本功和意識，只是小球員們未能領悟，只看到表面的三分雨。

但無可否認的是居里除了有三分，還有更多更多值得小朋友學習的地方。（Getty Images）

例如曾經有精華片段拍到，居里在比賽間幾乎沒有停下腳步過，從持球過場，走位、捕位起手，到出手後，衝搶籃板等等，就像是「電兔」一樣不斷跑空位。居里之所以是偉大射手、球員，不全然是三分球使然。