NBA｜ 奧尼爾兒子調侃父親身高　反被網民諷刺能力未夠班

NBA球星的身形優勢，大多都造福下一代，更有不少星兩代走上父親的舊路。

周一（28日）奧尼爾（Shaquille O'Neal）就親身到支持兒子沙利夫奧尼爾（Shareef O'Neal）NCAA比賽，兒子卻在合照中看出端倪：「是我長高，不再是6呎11，還是他沒有7呎1？」



沙利夫奧尼爾在Twitter上分享自己和父親的合照，一句改變相中的溫馨風格並調侃父親變矮：「究竟是我不再是6呎11，還是他沒有7呎1？」奧尼爾在NBA時代「官方」身高為2.16米（約7呎1），與一眾中鋒交手多年，少有被懷疑「報大數」；沙利夫奧尼爾的2.08米（約6呎9）在畫面上看，的確比奧尼爾高一點點。

沙利夫奧尼爾在Twitter上分享自己和父親的合照，一句改變相中的溫馨畫風。（Shareef O'Neal Twitter截圖）

「是我長高，不再是6呎11，還是他沒有7呎1？」（Shareef O'Neal Twitter截圖）

不過，球鞋、爆炸頭加上22歲仍有長高的空間，比奧尼爾高也不無機會。不過，網民更在意的不是父子比高，而是能力：「問題是你會像你父親一樣強嗎？」

為奧尼爾母校路易斯安那州立大學披甲的沙利夫奧尼爾，今場在父親的監督下，打出今季最佳表現，獨取9分和7籃板。今年22歲的沙利夫奧尼爾臂展長達2.18米，但因腳傷困擾，今季28場僅能上陣10場，加上上場時間少，場均僅得2.7分、1.8籃板。

不過，網民更在意的不是父子比高，而是能力。（Twitter截圖）

沙利夫奧尼爾的2.08米（約6呎9）在畫面上看，的確比奧尼爾高一點點。 （Shareef O'Neal Twitter截圖）

不知是否因奧尼爾在場，今場沙利夫奧尼爾上陣19分鐘，也是今季最多，教練Will Wade提到過是為了增加其自信，更打趣說是因為奧尼爾在場，兒子才打得這麼好，「我們需要奧尼爾多看幾場。」