【NBA】灰熊莫蘭特獨取52分創個人新高　兩戰合計得分近百

灰熊莫蘭特（Ja Morant）本季大爆發，除了在MVP排行榜上有名，其火熱的狀態亦令他在今日賽事取下個人新高得分。
灰熊今日主場118：105擊敗馬刺，戰績變成42勝20負，僅落後勇士1場勝仗。莫蘭特出場34分鐘，取下52分、7籃板及2助攻。
今日賽事由始至終，主角只有莫蘭特一人。他在首節已展現8射6中的威力，獨取14分、3籃板。
馬刺對他毫無辦法，莫蘭特第2節僅出場5分鐘，已取得15分。非常高效率。莫蘭特在這5分鐘內也為自己「留影」，在一進攻他左側突破，面對馬刺身高2.16米的中鋒保迪爾（Jakob Poeltl），他毫不留情飛身隔扣，威力十足。
上半場結束，莫蘭特已得29分、4籃板，刷新灰熊隊史個人上半場得分紀錄，該紀錄亦是由他保持的27分。易邊後莫蘭特威力不減，比賽結束前他站上罰球線兩罰全中，現場球迷為他高呼MVP。最終莫蘭特今仗獨取得52分、7籃板及2助攻，創造了生涯新高。
連計上仗對戰公牛，莫蘭特兩戰一人共轟入98分，這熾熱狀態也引來了球迷們關注，「莫蘭特」其後衝上了全美熱搜第一名。
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