【NBA】76人新組合造一罕有紀錄　2場錄59次罰球　冠絕21支球隊

76人新組合一出擊，就先迎來兩場勝仗。就在今日以125：109擊敗紐約人一役，二人合轟66分，成為取勝關鍵，賽後更向對方派高帽。



「我們兩個是不可阻擋的。」賽後，艾迪比（Joel Embiid）直指夏登（James Harden）加盟76人是天作之合，二人的數據亦顯示，艾迪比說的有道理。

夏登及艾迪比 過去2場比賽中他們共計罰球出手59次。（Getty Images）

76人今日以125：109挫紐約人，夏登出戰39分鐘罰球10中10，得到29分、16助攻及10籃板，艾迪比也交出37分、9籃板及3助攻，二人威力驚人。

艾迪比再形容，與夏登同場就是擾亂對手方法一種：「你（對手）決定到底要做什麼好呢？防我還是防他？如果你想用其他人來防守我們倆，泰畢利（Matisse Thybulle）會衝向籃框。」面對新拍檔的讚美，夏登也表示現時感覺相當良好：「我真的感覺很舒服，只要我們繼續溝通交流，一切都會變得非常好！」

夏登今日出戰39分鐘罰球10中10，得到29分、16助攻及10籃板。（Getty Images）

事實上，二人出擊兩場，已造出一項令球迷苦惱的紀錄。連計今日比賽，夏登的10個及艾迪比的27次罰球， 過去2場比賽中他們共計罰球出手59次，比聯盟其他21支球隊的最近兩場罰球總出手數都要高。