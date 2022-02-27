NBA｜艾榮寫今季得分新高　紐約解禁在望　籃網大開殺戒挫公鹿

籃網今季動盪不斷，不單經歷NBA最重磅交易、當家球星杜蘭特（Kevin Durant）受傷，還有「二哥」艾榮（Kyrie Irving）拒絕接種疫苗而未能主場出戰的風波。

雖然現在艾榮仍只能在作客賽事上陣，但傳出紐約市有望解禁，無疑是一大轉機，加上今場（27日）艾榮狂轟38分，以126：123挫公鹿，像在宣告他將要「大開殺戒」。



雖然現在艾榮仍只能作客，但傳出紐約市有望解禁，無疑是一大轉機。（Getty Images）

籃網作客公鹿，第三次對戰，總算一報上季季後賽被淘汰之仇。新加盟的杜蒙特（Andre Drummond）獲重用鎮守內線，拿下17分、12籃板，更狠狠封下「字母哥」艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo）的上籃。艾榮則率隊保住優勢，在攻入38分、5籃板和5助攻下，以126：123小勝。

新加入的杜蒙特（Andre Drummond）獲重用鎮守內線。（Getty Images）

近日傳出紐約市有望解除防疫規定，艾榮在賽後也首度回應，表示自己期待已久，「看到事情某程度上塵埃落定，我很高興，終能看到隧道盡頭的光。」他希望可以盡快回到主場比賽，同時提到自己不是唯一一個期待的人，也不全然只關自己的事：「我對類似遭遇且站在同一條船的人感到同情。」

紐約市長亞當斯（Eric Adams）早前提到防疫限制會逐步解禁，並擬定日程，艾榮對此表示會耐心等待：「看看事情在未來一、兩星期的變化，我也無法確定。」艾榮勢將回歸、杜蘭特復出，再加上背傷康復的施蒙斯（Ben Simmons）合體，現時32勝29負、位居東岸第8的籃網，想必能急起直追。