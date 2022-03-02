NBA｜木狼唐斯39分9籃板　想刷數據卻被換走　一臉不滿與隊友理論

木狼主場129：114大勝勇士，主隊人人表現興奮，唯獨一人在席上不停碎碎念，也向隊友發脾氣。



木狼今仗全場壓制勇士，半場已有12分的領先優勢。雖勇士第三節還以顏色，但整體發揮一般，尾節中段卡爾教練就早早換走史提芬居里和韋堅斯主力，木狼最終主場129：114大勝。

唐斯打了32分鐘，取下39分及9籃板。(Getty Images)

木狼三人表現出眾，迪安捷奴羅素（D'Angelo Russell）拿到22分、3籃板及7助攻，比華利（Patrick Beverley）也拿到20分、4籃板。當然了最大的功臣當然是唐斯（Karl-Anthony Towns），他打了32分鐘，取下39分及9籃板，離「雙雙」只差一個籃板。

唐斯明顯希望留在場上拿到40分，尾節遭教練換走後表現相當不滿。（影片截圖）

不過就因這「只差一點點」，唐斯在尾節遭教練換走後表現相當不滿。唐斯明顯希望留在場上拿到40分，惟作為教練要考慮到比賽局勢，還有球員體能消耗問題，把他換下也是正確的決定。換入後唐斯仍然意難平，並和比華利激烈討論，一臉不滿亦發脾氣。