【NBA】籃網主力缺陣36分大敗予速龍　杜蘭特席上展露絕望眼神

籃網K艾榮（Kyrie Erving）、杜蘭特（Kevin Durant）和賓施蒙斯（Ben Simmons）繼續缺陣，加上主帥拿殊（Steve Nash）在健康與安全守則下未能出席，籃網今日主場97：133大敗在速龍手下。



過去5場錄1勝4負的速龍，表現急劇下滑，惟今日碰上缺少主力球員的籃網，速龍半場已71：48遙遙領先。

籃網下半場憑施夫居里（Seth Curry）連續得分，但仍無補於事，反觀速龍不斷擴大分差，第4節早已經淪為「垃圾時間」，最終籃網主場97：133不敵落敗。

施夫居里（Seth Curry）今仗僅得11分。（Getty Images）

籃網今仗表現強差人意，主力缺陣令進攻找不到重心，隨着夏登離隊之後，籃網失去了組織大腦。

面對球隊大敗，杜蘭特在席上而只能展露絕望的眼神。不過球迷不用太絕望，杜蘭特復出在即，餘下憂慮大概只有賓施蒙斯。

杜蘭特在席上而只能展露絕望的眼神。（影片截圖）

據美國傳媒指，一段時間缺戰的賓施蒙斯需時重拾比賽感覺，若他不能盡快與球隊磨合，那麼籃網很大機會做了「蝕底」生意。