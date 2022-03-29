NBA｜近代史最強兄弟檔Pau＆Marc Gasol　一共獲得3次NBA總冠軍

出生於同一個家庭，通常都會有類似的基因，比方說灰熊隊中鋒Steven Adams有十七個兄弟姊妹，男生平均206公分，女生也有183公分，其中最為出色的是Adams的兩個姐姐，兩位都是鉛球選手，曾拿過兩屆奧運金牌、四屆世界冠軍等眾多獎項，兩位姊姊的體型甚至比弟弟還要魁武，在NBA賽場上時常會有兄弟同場競技的時刻，比方說Curry兄弟互飆三分，Morris兄弟看誰比較兇，而要提到聯盟近代最強的兄弟檔，那就一定不能忘了他們～今天就來帶大家認識一下Gasol兄弟！

文：Wes／運動視界



Pau＆Marc Gasol兩兄弟在NBA都司職大前鋒、中鋒位置，也都擁有相當良好的投籃手感，能在禁區攪和之餘，大三分時代來臨，還能拉出來為隊友製造空間，數據方面不相上下，他們倆至今一共獲得三次的NBA總冠軍，九次入選NBA全明星賽，以及數不盡的國際賽獎牌，而故事是從西班牙一個溫馨的家中開始的……

Pau＆Marc Gasol兩兄弟在NBA都司職大前鋒、中鋒位置。（Getty Images）

兩兄弟的籃球生涯起點

Pau Gasol與Marc Gasol同樣都出身於西班牙巴塞隆拿，老爸老媽都曾經是籃球運動員，耳濡目染之下，兄弟倆都對籃球產生憧憬，也很幸運遺傳到父母的良好基因，對籃球這項運動來說，跳的高不如長的高，超過兩百公分的他們，一開始就贏在起跑點上，哥哥Pau很早就展現出超高的運動天賦，雖然身高比起一般人更有優勢，但他並沒有只靠著身材打籃球，反而是藉由自己的努力，以及早年球隊給他的控球後衛的定位，練出那個年代長人少見的策應能力、傳球視野。

超過兩百公分的他們，一開始就贏在起跑點上，哥哥Pau很早就展現出超高的運動天賦。（GettyImages）

Pau在他十六歲時獲得人生第一份合約，巴塞隆拿籃球俱樂部，這是他邁向職業籃球的起點，在這期間Pau征戰大大小小的比賽，也帶回豐碩的戰果，其中帶隊拿下FIBA歐洲盃U18的冠軍，讓世人慢慢認識這個非傳統型的高大長人。後來的Pau被歐洲西甲籃球聯賽相中，正式往職業籃球員的道路前進，在西甲奪得總冠軍，表現出色的他也奪得冠軍賽MVP，Pau在歐洲籃球聯賽上大放異彩，與Jose Calderon等人被譽為西班牙籃壇的黃金世代，愈來愈多人注意到這極具潛力的年輕人，在這裡面當然也包含NBA球隊的球探們，Pau隨即宣布參加2001年的選秀大會，在首輪第三順位被老鷹選中，並同時被交易至灰熊，Pau的NBA生涯將從曼菲斯起步。

同場加映：NBA史上著名高佬（按圖放大）

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而Pau的弟弟Marc並沒有像哥哥一樣，一路以來得到如此多的關注，年紀小哥哥五歲的他，在2001年Pau正式進入NBA之時就一同來到了美國，十六歲的Marc就讀曼菲斯高中，高大但略顯豐腴的身材，讓他在高中球場上無往不利，場均可以拿下26分13籃板6助攻，但由於美國的高中實在太多了，雖然Marc靠著身材優勢打出統治級的表現，但並未得到太多關注，高中畢業後他決定回到西班牙，並在ACB職業籃球聯賽，開拓屬於自己的一片天。

同場加映，最初始版NBA的8隊球隊（按圖放大）：

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Pau的旅湖人生＆兩兄弟首次奧運合作

來到NBA的Pau並沒有像當時其他歐陸長人一樣碰上撞牆期，而是完美複製了在歐洲聯賽全能的身手，首個賽季就能繳出17.6分8.9籃板，雖未能夠帶隊進入季後賽，但這樣的表現也讓Pau成功奪下新人王的頭銜，隨後幾個賽季搭配隊上傳球專家Jason Williams、防守悍將Shane Battier，讓長年濟弱不振的灰熊隊步上正軌，灰熊隊逐漸加入了強隊的行列裡，但這僅限於例行賽上，雖然連續三年打進季後賽，但都是一輪遊，連續三年被不同的隊伍橫掃出局，這樣難堪的紀錄，也間接影響了Pau離開曼菲斯的決定。

2008年北京奧運，西班牙不敵美國拿下銀牌。（Getty Images）

同一時間弟弟Marc也持續進步，更成為ACB聯賽的年度MVP，雖然有著這些殊榮，但始終沒有被NBA各支球隊看上，直到2008年聯盟的一項重大交易展開，那時前幾年完成三連霸的湖人，還想再嚐一次奪冠的滋味，因此他們發動了交易，湖人用水貨狀元Kwame Brown、弟弟Marc的簽約權以及另外幾位球員換來Pau，Pau起初並不是很滿意自己被交易到洛杉磯打球，認為自己在曼菲斯努力了六年半，竟然這樣就要離開了，經過片刻的冷靜後，他意識到能到有著Kobe的強隊湖人，或許是這一輩子都難得的好機會，也欣慰自己與弟弟將來能在同一個聯盟中打球。

Pau是在季中來到湖人的，當時他們正面臨傷兵問題，先發中鋒Bynum受傷，他們急需一名稱職的內線球員補上先發位置，Pau的到來完美的補上這個缺口，強力的內線宰制，加上Kobe的強大火力，讓湖人隊一舉衝上西區龍頭寶座，一路擊敗豪強並來到了總冠軍賽，面對有著GAP連線的死對頭塞爾特人，血戰到第六場才敗下陣來，雖然沒能成功奪下冠軍金盃，但對湖人來說Pau的到來使球隊昇華至另一個層級。

西班牙這邊Pau與Marc也雙雙收到國家隊的徵招，在奧運上Marc大多擔任哥哥的替補。（GettyImages）

2008這一年，奧運在北京舉辦，美國男籃為了洗刷2004年雅典奧運會上的失利，組成了夢幻隊伍，Kobe、LeBron聯手，誓言奪下金牌，西班牙這邊Pau與Marc也雙雙收到國家隊的徵招，在奧運上Marc大多擔任哥哥的替補，美國、西班牙兩個籃球強權國家勢如破竹，最終在金牌戰上碰頭，「夢幻美國隊」V.S「西班牙豪華戰艦」早在奧運開打前就吸引全世界籃球迷的眼球，大家都想知道強強相碰，誰才會是最終王者，在預賽上被痛宰37分的西班牙，在金牌戰上首節就打出截然不同的氣勢，上半場結束僅落後美國隊8分，整個奧運會上Pau場均19.6分7籃板、Marc在上場時間不多的情況下，也能有7.1分4.6籃板，兩隊一路纏鬥到第四節最後幾分鐘，直到Kobe一記超霸氣的3+1的三分球，美國隊甩開西班牙，笑到了最後，西班牙飲恨拿下亞軍。

過去30年的NBA狀元排位：（按圖放大）

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名聲遠播，Pau奪得冠軍、Marc獨挑大樑

奧運過後NBA新賽季開打，湖人隊在2007年選秀會上以48順位選下了Marc，並在季中將他交易至灰熊，就這樣兄弟倆在NBA聚首，Marc在灰熊第一個賽季擁有不少上場時間，三十分鐘內場均繳出11.9分7.4籃板，外帶1.1助攻，原本不被外界看好的他，在得到機會後證明就算只是二輪進入聯盟，也能打出不俗的表現，紮實的卡位、穩重的球風，讓注重防守、陣地戰的灰熊隊將他與日後找來的Zach Randolph視為建隊基石，組成「黑白雙塔」這樣強力的禁區組合。

而哥哥Pau在奧運的失利後回到NBA表現更上一層樓，數據與前一年相去不遠，但他是用更好的命中率，為球隊帶來更多效益，湖人隊一路打進冠軍賽，並在決賽上4-1擊敗魔術，奪得總冠軍，這也是Pau第一次嘗到冠軍的滋味，在隔年也成功復仇，血戰七場擊退來勢洶洶的塞爾特人，湖人完成了二連霸。

2007年起，加素兄弟對壘成為NBA經典。（Getty Images）

在哥哥迎來生涯顛峰的同時，弟弟也沒有閒著。2010-11賽季西區競爭很激烈，灰熊隊季末最後十五場比賽拿下十場，最終以四十六勝三十六敗擠進季後賽名單，以老八之姿挑戰常勝軍馬刺，灰熊使出他們引以為傲的「Grit & Grind」戰法，壓的馬刺喘不過氣，Tim Duncan在灰熊「黑白雙煞」坐鎮的禁區，討不到什麼便宜，最終灰熊用六場擊敗馬刺上演老八傳奇，這個系列賽Marc場均14.2分12.3籃板成功擔起灰熊隊禁區大任，這時候的他儼然成為聯盟新一代禁區王者，Marc再也不是人們談論他哥時順便提到的小人物，Marc Gasol已經能獨挑一支NBA球隊的大樑了。

第二輪灰熊面對雷霆隊，在三少兇猛的進攻火力下，頑強的灰熊與雷霆一路廝殺到第七戰才敗下陣來，兩兄弟在這三年之間，都用自己的方式，站穩在NBA的地位，哥哥Pau在灰熊時期就已經展現出頂級長人的實力，在獲得兩座金盃加冕之後，更是預訂了歷史級別大前鋒的位置，弟弟Marc紮實的球風，無不讓面對到他們的各支球隊吋步難行，在他的防守之下，進攻能力再好的球員，效率都得打上幾折。

【福布斯2021年NBA最高收入球員榜】（按圖放大）

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前無古人，兄弟同時擔任明星賽先發

湖人在奪下二連霸後，即在隔年首輪敗給當年冠軍達拉斯小牛，不僅挑戰三連霸失利，球隊也每況愈下，Pau也因為傷勢打打停停，即便後來組成包括Nash、Howard在內的豪華F4，也沒能突破首輪，紫金王朝漸漸黯淡了下來，這時的Pau也因為年紀逐漸改變自身打法，愈打愈外面，減少在油漆區與對手碰撞造成的身體負擔，而在合約結束以後，Pau想再挑戰拿下一次冠軍，便加盟當時有著Rose、Butler的公牛，也在芝加哥迎來了他的生涯第二春，在與公鹿的一場比賽上三十投十七中砍下破自己記錄的四十六分，同時抓下十八個籃板，三十四歲的他用表現告訴世人，他的油箱裡還有很多油，這個賽季場均18.5分11.8籃板，如此回春的表現，讓他入選了東區明星賽先發。

「我將在跳球時面對我的哥哥Pau，這將會是我們家族重要的成就，也是我永遠會珍惜的回憶。」（Getty Images）

這幾年弟弟Marc也沒有閒著，2012-13賽季與隊友Tony Allen一同入選年度最佳防守球員最終評選並脫穎而出，奪下DPOY殊榮，該賽季灰熊隊五十六勝二十六敗，創下隊史最佳的戰績，以西區第五之姿進入季後賽，以下犯上或許是這支堅毅的灰熊隊最會做的事情，4-2淘汰快艇闖進第二輪，次輪碰上西河（Russell Westbrook）受傷只剩下KD的雷霆，4-1成功得到爭取西區冠軍的機會，熟悉的面孔，熟悉的黑白相間球衣，他們對上的正是二年前爆冷擊敗過的聖安東尼奧馬刺，灰熊這次是否能複製前年以小搏大的成功經驗呢？答案是否定的，馬刺無情的橫掃了灰熊，一點機會都沒有給他們。

兄弟同時擔任明星賽先發，前無古人。（Getty Images）

後來的兩個賽季，常規賽保持著競爭力，但季後賽上始終沒能突破第二輪，不過Marc的個人表現終於備受肯定，14-15這一年被選為西區明星賽先發，這也是史上第一次兄弟檔同時被選為明星賽先發，哥哥Pau說道：「這是很棒的成就，莫大的榮耀，能和我的弟弟一起參賽是難以置信的經驗，我深受感動」，Marc也說：「我將在跳球時面對我的哥哥Pau，這將會是我們家族重要的成就，也是我永遠會珍惜的回憶」，隨著比賽鈴聲響起，兩個Gasol同時跳起，他們倆人締造了前無古人的輝煌記錄，也就在此刻奠定了NBA近代史上最強兄弟檔的地位。

【同場加映：無畏傷患與疾病 盤點籃球場上的真正鬥士】（按圖放大）

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哥哥光榮退役，弟弟接下火炬

明星賽過後，兩兄弟的NBA旅程有些類似，即便場場都有好表現，卻沒辦法把球隊帶到另一個高度，各自所屬的球隊戰績都是四十二勝四十敗，NBA長年來西強東弱的情況在那年稍稍反轉，灰熊以第七種子進入季後賽，隨即上演去年的戲碼，再一次被橫掃出局，橫掃他們的又是馬刺，公牛則是以兩場勝場之差，提早放了暑假，Pau在這個休賽季離開即將重建的公牛，馬刺因為精神支柱Tim Duncan的退休，急需一位能帶領球隊的老將，剛好Pau是最符合這項需求的球員，即便已到生涯遲暮，馬刺仍以一年一千六百萬簽下了他，可見Pau雖不再年輕，但這十幾年在NBA所累積的經驗是大多數球員所沒有的。

Pau即便已到生涯遲暮，馬刺仍以一年一千六百萬簽下了他。（Getty Images）

在一場與灰熊的比賽上面對自己的弟弟，Pau繳出14分15籃板9助攻的準大三元的成績單，Marc也攻下全場最高的18分，最終由Pau的馬刺隊帶走了勝利，在馬刺的這兩年，季後賽上都被金洲勇士給淘汰，連續兩年的失利加上Pau的身手大幅下滑，2019年揮別馬刺來到了公鹿隊，卻因為受傷，沒辦法將場上經驗傳遞給小老弟們，2019年賽季結束公鹿沒有留下這名歷史級長人，Pau底薪加盟拓荒者但卻沒有出賽任何一場，就這樣結束了他在NBA的旅程。

盤點NBA場上的「肥仔」球員（按圖放大）

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一樣的時間，不同的際遇，弟弟Marc因為灰熊下定決心要重建，將他交易至多倫多暴龍，這時的Marc也不年輕了，離開待了十年的灰熊，Marc曾說道：「若能選擇，我不願被交易，我仍然覺得我有能力改變球隊」，從這些話可以看的出來，Marc對灰熊隊以及曼菲斯這個城市是很放很多感情的，對他來說或許有些難受，但此時的Marc並不知道，他即將迎來籃球生涯最光榮的時刻。

Marc因為灰熊下定決心要重建，將他交易至多倫多暴龍。（Getty Images）

18-19賽季多倫多迎來了只剩下一年合約的Kawhi Leonard，明年就會成為自由球員的Leonard可能只會穿著一季暴龍球衣，要拼！成為東區最好的球隊已經滿足不了他們，總冠軍才是最終目標，已經從明星主力變成功能性球員的Marc，仍舊可以顯著的影響比賽走向，儘管已滿三十四歲，Marc在例行賽的效率值還是暴龍隊陣中最高的，季後賽上能裏能外的特性幫助暴龍輕鬆輾過魔術隊闖進次輪，次輪他們對上的是有著Joel Embiid、Ben Simmons雙星的七六人，Marc是限制Embiid的最大功臣，縱使在數據上看不出來Marc的重要性，但他那優於哥哥的厚實身材，使得Embiid沒辦法輕易頂開他在甜蜜點出手，效率直線下滑，雙方一路血戰到第七場，隨著Leonard那記壓哨球彈進籃框，暴龍隊再次前往東區決賽。

暴龍拿下建隊以來第一個總冠軍，Marc也戴上生涯第一枚金戒指。（GettyImages）

面對公鹿前兩場都以輸球收場，Marc在第二戰全場只攻下兩分，他也心懷愧疚，認為自己的差勁表現影響了球隊，但多年征戰NBA的他怎可能因為一場的失利而喪氣，Marc很快就振作起來，後兩場平均16.5分8.5籃板7助攻將局勢扳平，暴龍也靠著主場連贏兩場的氣勢，一舉擊敗公鹿前進總冠軍，冠軍賽面對擁有四位全明星的勇士，勇士因為傷兵問題，最後只剩下Curry、Green在苦撐，雙拳難敵四手，4-2敗給了多倫多暴龍，暴龍拿下建隊以來第一個總冠軍，Marc也戴上生涯第一枚金戒指，NBA 2019年賽季在暴龍拿下冠軍後畫下句點。

Marc於速龍取下生涯首個NBA總冠軍。（Getty Images）

但Marc這一年的輝煌旅程還未終結，2019年8月15日開打的FIBA世界盃籃球賽，Marc被西班牙徵召入選國家隊，經過短暫休息的他，將與Ricky Rubio等同鄉籃球好手前往中國出戰，在哥哥未能參與此次世界盃以後，Marc擔任起西班牙隊的中流砥柱，不僅在油漆區輾壓其他國家的大個子，更是隊上的精神領袖，一路過關斬將來到總決賽，擊敗沒有現役NBA球員的阿根廷勇奪金牌，Marc身上的榮譽再添一筆，本屆世界盃，Marc發揮出色，場均拿到14.4分5.5籃板4.1助攻，在與澳洲雙延長的準決賽中，他砍下33分6籃板4助攻，率領球隊進入冠軍賽。最終，Marc與隊友Rubio雙雙入選本屆世界盃最佳五人陣容。

Marc在短短的三個月內斬獲NBA冠軍、世界盃金牌。（Getty Images）

短短的三個月內斬獲NBA冠軍、世界盃金牌，在之後來到湖人，雖然沒辦法跟哥哥一樣拿下二個NBA冠軍，但球季結束後高齡三十六歲也還沒放棄籃球，回到家鄉擔任西班牙乙級球隊赫羅納籃球俱樂部總裁，作為老闆兼球員，表示會一路打到賽季結束再考慮退休。

「我永遠是Pau的弟弟，他也一直都是西班牙籃球的先驅者。」（Getty Images）

正在看文章的你是否也有兄弟姊妹呢？Marc Gasol曾在選秀會過後的當晚打電話給Pau，Marc很難過他是在第48位才被選中，希望哥哥能給自己一些意見，Pau回答他：「你一定要有耐心與信心，保持自己的狀態直到有球隊看見你的好」，這是Pau給弟弟的建議，現在看來Marc一直都有把哥哥的話聽進去，Marc也曾說到：「我永遠是Pau的弟弟，他也一直都是西班牙籃球的先驅者」，兩兄弟一路以來相互競爭也一起成長，對他們來說少了一個人，都沒辦法成為現在的他們，內心話不用說太多話，因為了解彼此也一直都在，我想這就是最令人嚮往的兄弟情吧。

過去十年NBA總冠軍賽戲碼：（按圖放大）

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【本文經「運動視界」授權轉載，延伸閱讀：是時候說再見，拓荒者雙槍時代結束！】