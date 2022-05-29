NBA｜出道即巔峰不能年年維持高效　盤點近代NBA短暫盛開的曇花們

NBA有很多球員來自四面八方，五年是進入聯盟到消失的平均值，要在這競爭激烈的環境下生存，要不斷進步才能站穩腳步，但有些天賦超高的球員，一進入NBA就是頂級的掠食者，出道即巔峰，不過能不能年年都維持高效，那就不一定了。

文：Wes／運動視界



從去年Lamelo Ball以十九歲又一百四十天破了最年輕拿下大三元的紀錄，到最近的Cade Cunningham逐漸打出選秀狀元水準，如此年輕就嶄露頭角的球員就算在NBA也是鳳毛麟角。

如果能維持良好表現，就會變成家喻戶曉的球星，譬如LeBron（James）、Luka （Doncic）都是這種開局就滿等的類型，那有沒有一進入聯盟即巔峰，但卻慢慢走下坡的案例呢？當然有！今天就來細數近幾年NBA的流星球員。

NBA每年也有新秀亮相，惟有幾個可以像Lamelo Ball般打得亮麗？(Getty Images)

第一位，Michael Carter-Williams

從黑暗時期就在關注七六人的球迷肯定不陌生MCW吧，MCW來自雪城大學，是Carmelo Anthony的學弟，跟Victor Oladipo、C.J. McCollum同為2013年的新秀。

那年普遍被認定是選秀小年，MCW以第十一順位被費城選中，開季面對當時有著LCD（占士、保殊、韋迪）三王的熱火，全場拿下22分7籃板12助攻9抄截的準大四喜的表現，而且只有一次失誤，打出一場堪稱完美的比賽，並成功帶隊擊敗熱火，開季首周就奪下東區單週最佳球員，但屬於他的高光時刻就僅僅這一場了。

MCW以第十一順位被費城選中，開季面對當時有著LCD三王的熱火，全場拿下22分7籃板12助攻9抄截的準大四喜的表現。（Getty Images）

六呎六吋的身高在控球後衛群裏算是非常突出的了，但他那糟糕的投射能力讓人不敢恭維。首個賽季場均16.7分、6.2籃板、6.3助攻成功奪得新人王的頭銜，這有很大一部分是因為七六人當時正在「擺爛」，還是新人的他有許多上場時間，看似高效的數據也是用大量出手換來的。

場均命中率只有40.5%，三分球命中率是更為慘烈的26.4%，那時正值黑暗時期的七六人，將所有有交易價值的球員跟別隊交易，進而換來選秀權，雖然MCW拿下新人王但也沒有被留下來，第二年便轉戰密爾沃基。

由於練不出符合時代潮流的三分球，以及穩定的投籃手感，九年的NBA生涯換過許多隊伍，現在在魔術擔任控球後衛，在動手術之前，2020-21賽季場均能繳出8.8分、4.2助攻、4.5籃板，MCW的合約只到今年，球季已經過半了但他因為腳踝傷勢，到目前還沒有出場紀錄（編按：他今季沒有上陣，2月時被魔術釋出），現年已經三十歲的他應該也難以成長了，曾經的費城驚奇小子很可能明年就在聯盟中消失。

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第二位，OJ Mayo

如果有持續關注台灣籃球，肯定對這個名字不陌生。2018年短暫加盟過台北達欣，曾經是繼Lebron後最受關注的最強高中生，更有著跟MJ單挑過的經驗。

Mayo是2008年被灰狼選中的探花，隨後便被交易至灰熊，生涯起點從孟菲斯出發，當年的他本來是很有機會以狀元之姿進入NBA的，但由於他成名的早，雖有著俄亥俄州籃球先生的美名，連續三年率領自己的高中球隊拿下州冠軍等多項榮譽，場下的行為卻是非常讓人擔憂的，曾毆打過裁判、警察臨檢發現持有大麻，這些都成為Mayo前途的不安定因素。

Mayo是2008年被灰狼選中的探花，隨後便被交易至灰熊，生涯起點從孟菲斯出發，當年的他本來是很有機會以狀元之姿進入NBA的。（Getty Images）

首個賽季在灰熊隊打得有聲有色，場均18.5分、3.8籃板、3.2助攻，新人王票選第二名，雖然球隊的勝率不及五成，但隊上有著表現如此搶眼的新人，著實讓人充滿希望。隔年灰熊隊找來了黑白雙塔，Marc Gasol和Zach Randolph，這讓需要一球在手的Mayo轉變為側翼的接應點，17.5分的場均得分，看似並沒有下滑太多，但如果實際觀察他在場上的表現，便會知道他雖然得到不少分數，也讓對方砍下不少分。破爛的防守是Mayo的軟肋，這個大問題直到防守悍將Tony Allen的到來，成為最終Mayo離開灰熊的關鍵。

Allen完美融入灰熊鐵血防守的系統，這讓雙面刃Mayo逐漸失去在球隊中的重要性，最終被下放板凳，第三、四年各項數據全面下滑，在休息室也因為欠錢不還與隊友大打出手。

最後灰熊沒有跟他續約，Mayo來到了達拉斯獨行俠，在獨行俠僅一個賽季，之後輾轉多支球隊。2016年Mayo被檢查出濫用藥物，NBA取消其球員資格兩年，這對正值當打之年的Mayo來說無疑是宣判了死刑。之後他在台灣、中國、波多黎各打過球成為世界籃球的浪人，過早的成名，加上脫序的行為使他成了自大、不檢點的球員，最終失去了NBA這個舞台。

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第三位，Brandon Jennings

2009年第十順位被公鹿選中的「建寧公主」，進入NBA之前高中就讀的是籃球名校Oak Hill Academy，橡樹山高中培育出日後許多NBA明星，Rajon Rondo、Josh Smith都是從這裏畢業的，而Brandon Jennings在這留下許多驚人的紀錄——單季1312分、單場63分與場均35.5分，這樣的成績當然受到許多大學關注，但當時Jennings沒有要加盟任何一所大學，而是轉往意大利職業聯賽發展。

在高中打出逆天成績的Jennings並沒有如眾人所想的一樣在意大利發光發熱，聯賽場均只有5.5分、2.2助攻，這讓回到美國參加NBA選秀的他備受質疑。不過這些質疑的聲音很快就消失了，生涯第一場繳出17分、9助攻、9籃板準大三元的成績，雖然沒有贏球，但對一個初出茅廬的新人來說，已經是很好的開局了。

2009年第十順位被公鹿選中的「建寧公主」，進入NBA之前高中就讀的是籃球名校Oak Hill Academy。（Getty Images）

你以為這樣就結束了嗎？精彩的還在後頭，生涯第七戰面對勇士，上半場手感普普13投中4僅拿下10分，進入下半場，彷彿籃球之神賦體，第三節整節13投12中砍下29分，切入內線挑戰長人、外圍三分冷箭樣樣都難不倒他，進入決勝第四節也維持火燙手感，單節16分，最終以4分之差擊敗勇士。

這場過後沒有人再對Jennings有質疑，他也被視為公鹿的救世主，看似前景光明，但事情卻不是想像中的那樣。後來的Jennings慢慢修正成原來的樣子，新秀不穩定的問題也出現在他身上，常常神一場鬼一場的，賽季結束場均15.5分5.7助攻，新人王票選第三名，隨後在公鹿的幾年都持續進步，但出手選擇不佳、過於黏球等問題依舊擺在那。

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歷經與Monta Ellis合作的失敗賽季以後，隔年以先簽後換的方式來到了汽車城底特律，來到活塞的Jennings前一個半賽季表現不俗，還拿過得分、助攻雙二十的好成績，但在那次墜落後所有的一切都化成泡影。2015年1月24號面對老東家公鹿，他生涯的起點，Brandon Jennings在第三節還剩下一分多鐘的時候在一次爭搶中突然倒地不起，檢查過後確定是對運動員最重要的肌腱阿基里斯腱斷裂，整季報銷，即使這段受傷時間積極復健，但Jennings再也找不回全盛時期的他了。

後來的他輾轉多隊，雖然偶有佳作，但最終因為傷勢、不符合現代籃球的球風，2018年結束了他在NBA的旅程。現在的Jennings主業是經營Tuff Crowd這個服飾品牌，很多NBA球員、藝人都穿過他的衣服，非常可惜的一名球員，當打之年，因為一次的傷勢斷送掉後來的籃球生涯，不過現在也開發出自己的第二事業，也是蠻不錯的啦。

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第四位，Tyreke Evans

之所以想到NBA曇花題材就是因為Tyreke Evans，Evans來自孟菲斯大學，憑藉他那優於一般後衛的身體素質、變化多端的切入腳步、全能的身手，曾帶領孟菲斯大學創下27連勝的里程碑，2009年NBA選秀以第四順位被薩克拉門托帝王選中。

在百廢待舉的帝王，Evans得到更多機會，新人賽季一共出賽72場，場場都是先發，他也把握機會繳出場均20.1分、5.8助攻、5.3籃板的優異成績單，在他之前新人年能達到三項數據20+5+5的只有三個人，分別是Oscar Robertson、Michael Jordan以及LeBron James，這三個人都在往後的NBA生涯擁有不凡的成就。

Evans來自孟菲斯大學，憑藉他那優於一般後衛的身體素質、變化多端的切入腳步、全能的身手，曾帶領孟菲斯大學創下27連勝的里程碑。（Getty Images）

首個賽季繳出如此驚艷數據的Evans，也被視為帝王隊的救世主，有著上籃之王、後衛版LeBron等美名，季末成功奪下新人王的頭銜。看似前程似錦但命運卻好像是在跟他開玩笑似的，等待他的不是光明的未來，而是一次又一次艱難的考驗。

第二年開始，Evans就受到傷病所苦，足底筋膜炎，這讓一向擅長切入的他痛苦不已，只要一突破，腳底就隱隱作痛，再加上球隊將他擺上小前鋒這個他不能好好發揮的位置上，Evans失去了原本的優勢，各項數據也稍微退步一些，後來帝王選來了Demarcus Cousins，「表弟」的到來使Evans在球隊的定位漸漸式微，新秀合約走完即使Evans曾經表示想留在薩克拉門托，但帝王卻沒有跟進鵜鶘的報價，就這樣Evans來到了新奧爾良。

在鵜鶘隊曾一度被下放至板凳，但隨著先發後衛Jrue Holiday的缺席，他又再度被拉上先發，回到熟悉的位置。他那犀利的切入再次讓NBA各支球隊頭痛不已，靠著他與鵜鶘眾將的努力，將陣容殘破的鵜鶘拉進季後賽，但好景不常，季後賽上他倒下了，右膝的傷勢讓他足足躺了11個月，4年合約結束，鵜鶘沒有與他續約，將他送回帝王隊，之後又輾轉到灰熊隊，在灰熊隊以第六人的角色打出回春的表現，以往令人詬病的外線投射也有了穩定的發揮，可惜灰熊的時間軸與28歲的Evans不合，合約到期後來到了溜馬。

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在灰熊隊展現出回春表現的他，在溜馬卻是水土不服、荒腔走板，以往令人敬畏的切入也消失了，取而代之的是緩慢的加速，接近籃框的命中率更是全隊最低，而在一次的檢驗中，Evans以因違反禁藥相關條例，被聯盟取消資格，就此消失在NBA，真的是非常可惜。新人年打出怪物般的水準，但也就一季的曇花一現而已，如果能有更好的培養，如果不被帝王選中……想必會有更不一樣的NBA生涯吧。

能進入NBA的球員肯定都是怪物，所有人都有機會在一場甚至一整個賽季打出驚艷的表現，但能不能持續下去除了自身的努力，也要看時運如何了，上述四位如果能放在更好的養成環境下，或許現在還能在聯盟中發光發熱吧。

過去十年NBA總冠軍賽戲碼：（按圖放大）

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【本文經「運動視界」授權轉載，延伸閱讀：是時候說再見，拓荒者雙槍時代結束！】