NBA明星賽｜回顧十大精彩入樽賽 　經典飛人佐敦與卡達歷久不衰

今屆NBA明星賽負評如潮,不少球迷更藉此懷念以往的精彩對決,米高佐敦(Michael Jordan)、卡達(Vince Carter)、甚至是較近代的艾朗哥頓(Aaron Gordon)。

是時候重溫精彩十大入樽賽精華,回顧球星們昔日挑戰人體極限的畫面。



2008年侯活(Dwight Howard)

「Superman is in the building 」,侯活先以一球籃後擦板大風車入樽得到50分滿分,其後一球亦成經典。他穿上超人披肩近罰球線起跳Alley-Oop炸籃,再奪得50分以滿分姿態入決賽。

2000年麥基迪(Tracy McGrady)

當時為隊友的卡達,為麥基迪傳出彈地球,接連大風車入樽,讓不少球迷都舉起10分的分牌。

2006年伊古達拿(Andre Iguodala)

場內入樽見得多,從場外、底線外發動,接應艾佛遜(Allen Iverson)傳球反手入樽,掀起全場高潮,鏡頭帶到不少球星都一臉驚訝。

2009年尼特羅賓遜(Nate Robinson)

2009年羅賓遜用上綠色籃球配搭綠色球衣,身高1.73米的他跨過2.11米的侯活單手入樽,難度十足的入樽令羅賓遜拿下當屆入樽冠軍。

2015年奧拉迪普(Victor Oladipo)

奧拉迪普的360度反手入樽也是經典。自行運球一下,就在禁區原地起跳,自轉360後反手入樽,全場驚呼。

2003年積遜李察臣(Jason Richardson)

胯下入樽往往為賽事的熱門動作,但要說到首個反邊跨下,就得追溯17年前。衛冕的積遜李察臣(Jason Richardson)2003年入樽賽,他於零度位底線邊起步,把皮球拋後跳起並在空中接球緊接反手把球穿越兩腳中,大力入樽完成50分的動作。

2015年拿芬(Zach LaVine)

拿芬與艾朗哥頓在這十年內鬥得難分難解,雖然兩人都沒有再參賽,但仍為球迷津津樂道。說到拿芬,真的不得不提罰球線起跳跨下換手再單手大力鋤樽。

2016年艾朗哥頓(Aaron Gordon)

另外,艾朗哥頓跳過吉祥物再從胯下傳球入樽也為一時佳話,直到今屆,魔術的吉祥仍出現「抽水」重提自己是入樽賽的「助攻王」,與艾朗哥頓合作無間。

1988年米高佐敦(Michael Jordan)

米高佐敦於1988年入樽賽,先運球加速,單手在罰球線起跳,「飛」在空中如滑翔一樣,然後瀟灑入樽。那年米高佐敦與韋健士鬥得難分難解,最終取下入樽王之名,而這個經典動作亦成為品牌標誌。

2000年卡達(Vince Carter)

卡達(Vince Carter)在2000年入樽賽一個360度空中快速轉身大風車猛力入樽,終於有一鳴驚人的一跳出現。緊接下來,是卡達入樽後把前臂放進籃框的一跳。

