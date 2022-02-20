NBA明星賽｜回顧十大精彩入樽賽 　經典飛人佐敦與卡達歷久不衰

今屆NBA明星賽負評如潮，不少球迷更藉此懷念以往的精彩對決，米高佐敦（Michael Jordan）、卡達（Vince Carter）、甚至是較近代的艾朗哥頓（Aaron Gordon）。

是時候重溫精彩十大入樽賽精華，回顧球星們昔日挑戰人體極限的畫面。



2008年侯活（Dwight Howard）

「Superman is in the building 」，侯活先以一球籃後擦板大風車入樽得到50分滿分，其後一球亦成經典。他穿上超人披肩近罰球線起跳Alley-Oop炸籃，再奪得50分以滿分姿態入決賽。

「Superman is in the building 」。（Getty Images）

2000年麥基迪（Tracy McGrady）

當時為隊友的卡達，為麥基迪傳出彈地球，接連大風車入樽，讓不少球迷都舉起10分的分牌。

2006年伊古達拿（Andre Iguodala）

場內入樽見得多，從場外、底線外發動，接應艾佛遜（Allen Iverson）傳球反手入樽，掀起全場高潮，鏡頭帶到不少球星都一臉驚訝。

2009年尼特羅賓遜（Nate Robinson）

2009年羅賓遜用上綠色籃球配搭綠色球衣，身高1.73米的他跨過2.11米的侯活單手入樽，難度十足的入樽令羅賓遜拿下當屆入樽冠軍。

羅賓遜用上綠色籃球配搭綠色球衣，身高1.73米的他跨過2.11米的侯活單手入樽。（Getty Images）

2015年奧拉迪普（Victor Oladipo）

奧拉迪普的360度反手入樽也是經典。自行運球一下，就在禁區原地起跳，自轉360後反手入樽，全場驚呼。

2003年積遜李察臣（Jason Richardson）

胯下入樽往往為賽事的熱門動作，但要說到首個反邊跨下，就得追溯17年前。衛冕的積遜李察臣（Jason Richardson）2003年入樽賽，他於零度位底線邊起步，把皮球拋後跳起並在空中接球緊接反手把球穿越兩腳中，大力入樽完成50分的動作。

2015年拿芬（Zach LaVine）

拿芬與艾朗哥頓在這十年內鬥得難分難解，雖然兩人都沒有再參賽，但仍為球迷津津樂道。說到拿芬，真的不得不提罰球線起跳跨下換手再單手大力鋤樽。

拿芬與艾朗哥頓在這十年內鬥得難分難解。（Getty Images）

2016年艾朗哥頓（Aaron Gordon）

另外，艾朗哥頓跳過吉祥物再從胯下傳球入樽也為一時佳話，直到今屆，魔術的吉祥仍出現「抽水」重提自己是入樽賽的「助攻王」，與艾朗哥頓合作無間。

艾朗哥頓跳過吉祥物再從胯下傳球入樽也為一時佳話。（Getty Images）

1988年米高佐敦（Michael Jordan）

米高佐敦於1988年入樽賽，先運球加速，單手在罰球線起跳，「飛」在空中如滑翔一樣，然後瀟灑入樽。那年米高佐敦與韋健士鬥得難分難解，最終取下入樽王之名，而這個經典動作亦成為品牌標誌。

2000年卡達（Vince Carter）

卡達（Vince Carter）在2000年入樽賽一個360度空中快速轉身大風車猛力入樽，終於有一鳴驚人的一跳出現。緊接下來，是卡達入樽後把前臂放進籃框的一跳。

格芬飛越車子也是畫面張力超大。（Getty Images）

現場眾生相︰

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