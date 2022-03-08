NBA｜小球迷擲千金為見居里不果淚灑球場 　勇士MVP級公關贏讚賞

勇士周二（8日）作客金塊，卻令丹佛一名小球迷大失所望，她因為見不到輪休的居里（Stephen Curry）而淚灑球場。
勇士知情後立即行動，更被評為「MVP級公關」。
勇士周二作客金塊，接下來周三從丹佛折返「Back To Back」對快艇，周四再作客金塊。由於4日3戰，教練卡爾（Steve Kerr）決定讓居里、K湯臣（Klay Thompson）等主將輪休一場。結果勇士以以124：131不敵金塊，寫下5連敗。
球迷當然不樂見到愛隊5連敗，但對丹佛一名小球迷來說，更是雙重打擊。她花掉儲了3年的零用錢購買門票，帶着支持居里和勇士的紙牌、戴上勇士的帽子、穿上居里球衣，滿心歡喜入場一睹偶像英姿，卻因為居里沒有飛赴丹佛而大失所望，在場邊大哭不止，後來被記者發現帶到場內，引起大家關注。
專門採訪丹佛金塊的Altitude TV記者Katy Winge在Twitter發帖：「一個穿著勇士球衣的小女孩舉住紙牌，跟媽媽一起到球場，花了三年的零用錢，就是為了這場比賽，我的心都碎了！」
勇士知悉後立即補償心碎了的小球迷，在Katy的帖文留言：「一切都好了，我們已經給這個家庭下場作客賽事的門票。」勇士三天後將再作客金塊，居里屆時將會上陣，勇士公關這個舉動獲得大量球迷和行家讚好，Katy也立即回覆：「MVP級的公關。」
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