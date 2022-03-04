NBA｜勇士再負獨行俠今季首吞三運敗　居里譜下一尷尬個人紀錄

近來勇士狀態持續低迷，即使今日（4日）對獨行俠有K湯臣（Klay Thompson）回歸，也未能復仇。

皆因獨行俠有當錫（Luka Doncic）爆發打出準三雙，浪花兄弟居里（Stephen Curry）和K湯臣的火力也被比下去，勇士首次吞下三連敗。



上月28日，勇士主場對獨行俠，領先21分下仍被K湯臣反將一軍，終以101：107落敗；今次移師到達拉斯作客，情況也沒有變好，首節就被當錫攻下19分，獨行俠更有新人穆迪（Moses Moody）做奇兵，全隊表現隨着當錫的發揮而更上層樓，除了當錫的41分、10籃板和9助攻，還有全隊6人得分上雙。

當錫41分、10籃板和9助攻。（Getty Images）

最後獨行俠以122：113再一次擊敗勇士。反觀，勇士今場雖然有居里（Stephen Curry）獨取21分和9助攻、小將普爾（Jordan Poole）23分和K湯臣攻入16分，下半場一度打出優勢，單節領先37：31，可惜上半場的分差太多，終未能逆轉。

勇士今次移師到達拉斯作客，情況也沒有變好。（Getty Images）

四節全勤的居里生涯第一次末節0出手。（Getty Images）

四節全勤的居里末節0出手，是生涯第一次；勇士過去9場2勝7負，吞三連敗，也是今季首例。