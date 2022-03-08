NBA｜艾榮回到塞爾特人主場被噓爆　籃網告急杜蘭特仍信心十足

球星轉隊乃常事，但不少球迷會因愛成恨，把握機會狙擊，艾榮（Kyrie Irving）就是其中一個事。

周一（7日）籃網作客以120︰126不敵塞爾特人，艾榮也受到老東家球迷的「歡迎」，全場大叫「Kyrie Suxks」，艾榮賽後淡然只回應：「就好像前女友一樣。」



籃網戰績低迷，即使杜蘭特（Kevin Durant）復出，再加上客場有艾榮，都未能擺脫困境。艾榮回到波士頓，不單再錄敗仗，更受球迷「熱情」對待。轉隊第三年，球迷仍不放過他。賽事末段，綠軍謝蘭布朗（Jaylen Brown）射罰球時，現場球迷大叫「Kyrie Suxks」。

艾榮習以為常，只笑笑應對。（YouTube截圖）

泰譚（Jayson Tatum）反倒舉起雙雙意指要球迷不要吵。（YouTube截圖）

艾榮習以為常，只笑笑應對，塞爾特人的泰譚（Jayson Tatum）反舉起雙手，示意球迷不要吵，大概怕影響隊友罰球表現。賽後，艾榮也表示自己感受到綠軍球迷的「熱情」：「我知道我只要回來，這種待遇一定是逃不掉的，他們就像是被分手的女朋友，想知道我離開的原因，一直在等我回覆。」

雖然「前女友們」死纏爛打，但艾榮毫無負面情緒，更表達感激：「感謝我在波士頓的日子，球隊的每一個人都對我很好，大家現在的關係依舊。」

艾榮毫無負面情緒，更表達感激波士頓。（Getty Images）

艾榮交出19分、6助攻、4籃板、3抄截。（Getty Images）

籃網頹勢未止 杜蘭特有信心

現時籃網形勢不妙 ，過去20戰輸17場，即使是今場有杜蘭特不斷得分，攻入37分，加上艾榮19分、6助攻、4籃板、3抄截，也無補於事。現時籃網排名東岸第9，很有可能要打附加賽爭入季後賽。外界擔心籃網的前途，杜蘭特則積極面對餘下17場賽事：「關心、憂慮、氣餒、失控，這些都很容易說出來。與其埋怨找藉口，不如切切實實應付每一仗。我們會一步一步來，我對球隊有信心。」

杜蘭特仍對餘下的17場賽事有信心。（Getty Images）

但拒絕接種疫苗的艾榮至今仍未能出戰主場賽事，若只能作客上場，最多可在7場賽事中助拳。新加入的施蒙斯（Ben Simmons）尚未出場，籃網出線路，只能見步行步，想必杜蘭特對齊人上場仍保有希望。