籃球熱話｜米高佐敦NBA處子戰門票賣出　成籃球史上最高價

NBA門票本已有價值，陳年、代表特殊日子的的NBA完整門票更值錢。

一位名叫Mike Cole的美國球迷，保存了一張「籃球之神」米高佐敦（Michael Jordan）NBA處子戰的門票，上月以46萬8千元（約港幣365萬）售出，成為史上最貴的運動門票。



雖然是門票的擁有者，但Mike Cole根本不是公牛的球迷，反而擁戴當時公牛的對手華盛頓子彈（現巫師隊）。在1984年10月26日，Mike Cole的父親送了兩張門票給他，請他去看華盛頓子彈作客公牛，但當時他找不到朋友相伴，只好獨自入場觀賽，多出來的門票則留作紀念，每次搬家都捨不得扔掉。

米高佐敦（Michael Jordan）NBA處子戰的門票，上月以46萬8千元（約港幣365萬）售出。（Getty Images）

Inside his basement, in a manilla folder stuffed with old ticket stubs, Mike Cole found the only existing unused ticket to Michael Jordan's NBA debut.



The story of how it got there and the record-setting price it may fetch at auction: https://t.co/3WLyUbqA9z — Jeff Eisenberg (@JeffEisenberg) February 17, 2022

直到2021年12月，Mike Cole看到新聞報導了1984年米高佐敦首戰NBA的門票以26.4萬出售，他才驚覺自己其實也擁有一張。

上月26日，Mike Cole終以46萬8千元售出門票，他認為這是父親留下的心意：「即使過世多年，他仍一直在照顧我。」據美國《Yahoo Sports》報導，Mike Cole根本不清楚該門票的市值，更說道：「如果之前有人出價500元，我可能也會接受；我沒有尋找好價錢，因為我根本不知道有這樣的市場。」