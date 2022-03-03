NBA｜杜蘭特回歸籃網勢一人「救全家」　施蒙斯背傷反復披甲無期

今季的籃網由NBA冠軍大熱變得殘缺不全，近日總算傳出好消息，就是當家球星杜蘭特（Kevin Durant）傷癒，即將在明天（4日）對戰熱火時回歸。

可是，新加入的施蒙斯（Ben Simmons）傷勢反復，3月要復出有難度。



現時施蒙斯背傷恢復情況緩慢，未能出場。（Getty Images）

杜蘭特在1月中旬檢查出左膝內側副韌帶扭傷，一傷就是1個半月，連續缺席21場賽事，期間戰績低迷排名「插水」，不但艾榮（Kyrie Irving）因主場防疫限制無法以一人之力「救全家」，更經歷了夏登（James Harden）離隊，換入施蒙斯的大事件。

杜蘭特復出籃網可算是迎來曙光。（Getty Images）

籃網上場在主將全無的情況下，慘輸36分，杜蘭特復出可算是迎來曙光。同樣掛傷的新兵施蒙斯，至今尚未為籃網披甲上陣，據《ESPN》記者Brian Windhorst報道，施蒙斯目前的狀態是每周觀察，3月很大機會未能出場，意味籃網在常規賽都不會有齊人上陣的畫面。

現時施蒙斯背傷恢復情況緩慢，加上痛症反復，現在只能進行低強度的投籃訓練。反觀同期轉隊的夏登已經傷癒復出，今日更在76人主場上陣，大受費城球迷歡迎。