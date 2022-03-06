NBA｜湖人反撲今季首勝勇士　37歲占士怒轟56分兼破多項紀錄

湖人戰績一直低迷，惡劣到連勒邦占士（LeBron James）也在一月中透過Twitter向湖人球迷道歉︰「對不起湖人球迷們，我承諾我們（湖人）會變得更好。」

今日（6日）占士用56分、10籃板，並以124：116逆戰局今季首擊敗勇士，以兌現承諾。



現時戰績28勝35負的湖人，今日主場迎戰狀態同樣低迷的勇士。占士雖然攻入56分，但湖人在第二節依然不輕鬆，一度被勇士後備陣容掌控戰局，糾纏到末節，湖人才由占士連中3球三分反超。

湖人戰續一直低迷，惡劣到連占士（LeBron James）一月中在Twitter上向湖人球迷道歉。（Getty Images）

重要時刻，再有安東尼（Carmelo Anthony）補籃打出「And-1」，及蒙克（Malik Monk）外圍命中，最後在占士空中接力入樽的氣勢下，湖人以124：116反勝，今季首次擊敗勇士。

一場破得分、上場時間紀錄

37歲的占士今場打出56分、10籃板和3助攻，除了是繼2017年以來單場最高得分，也成為史上單場至少得到55分、10籃板的年紀最大球員。生涯累積13場破50分，也是史上第4位以37歲之齡得到至少50分的球員，前3人分別是米高佐敦（Michael Jordan）、高比拜仁（Kobe Bryant）和哥羅福（Jamal Crawford）。

37歲的占士今場打出56分、10籃板和3助攻。（Getty Images）

今場占士也再刷新自己的總上場時間。（Getty Images）

同時，今場占士也再刷新自己的總上場時間，上半場打到19分鐘，已讓他的生涯常規賽上場時間累積到51729分鐘，加上季後賽的11035分鐘，以62774分鐘超越「郵差」馬龍的62759分鐘，排名史上第二多。

37歲能有這樣的表現，讓對手居里（Stephen Curry）和教練卡爾（Steve Kerr）也不得不讚嘆，居里表示：「他打得很好，你必須承認這一點，射入了很多高難度的球，但我們有自己的問題，導致無法挽回失利。」