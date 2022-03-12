NBA｜普波域治成史上最多勝仗教頭　將紀錄歸功聖安東尼奧

NBA創立75年來有過許多傳奇球星，其實名牌教練也有不少，今日（12日）普波域治（Gregg Popovich）率馬刺以104：102小勝爵士，寫下生涯第1336勝，成為史上贏得最多勝仗的教練。



普波域治今日率領馬刺對戰爵士，在D莫雷（Dejounte Murray）攻下準「雙雙」27分、9籃板、4助攻和5抄截下，馬刺終以104：102小勝。贏波後，焦點自然落在教練普波域治身上，爵士教頭斯尼達（Quin Snyder）即上前擁抱，隨後馬刺球員紛紛衝向他，興奮地圍圈慶祝，直到普波域治將球員推開走入更衣室。

73歲的普波域治迎來執教生涯中第1336場勝利。（美聯社）

贏球後，焦點自然落在教練普波域治身上。（Twitter截圖）

26年NBA執教生涯 功勞全歸聖安東尼奧

今場勝利後，73歲的普波域治迎來執教生涯中第1336場勝利，超越尼爾遜（Don Nelson）的1335勝，為NBA史上最多勝仗的教頭。向來低調的普波域治，提到自己執教並沒有多想其他事：「我開始教球的時做，我只是當成一份工作，努力地去培養球員；我沒有想過自己要寫下什麼的里程碑，我只想做好自己的工作。」

他將功勞都歸給球隊和聖安東尼奧：「這證明了很多的付出，因為籃球是團隊運動，成就不屬於個人。我總是提醒球員要團結，這也是我人生的寫照，這紀錄屬聖安東尼奧也屬於每個人。」

普波域治執教馬刺26年。（Getty Images）

紀錄改寫後，前紀錄保持者尼爾遜也錄製了影片恭賀：「我太驕傲了，我想借這個機會跟你說，你是我生中最好的朋友之一，希望你接下來的NBA生涯一切順利。」另外，NBA官方、馬刺、勇士等等不同平台均在社交平台上祝賀。

Congrats to Gregg Popovich of the @spurs for becoming the WINNINGEST COACH in NBA History! #NBA75 pic.twitter.com/ARH6qdOt5I — NBA (@NBA) March 12, 2022

The all-time winningest coach in NBA history.



Congrats on No. 1336, Coach Pop! pic.twitter.com/RbuZxrkEWp — San Antonio Spurs (@spurs) March 12, 2022

現勇士主帥卡爾球員和教練角色都隨普波域治學習。（Getty Images）

在2016-2021年擔任美國男籃主帥，贏得2面奧運金牌。（Getty Images）

今季是普波域治執教生涯第26季，雖然戰績平平，但卻培養出新力軍如當家小將D莫雷。自1996年開始，他曾5次帶領馬刺獲得NBA總冠軍、3度獲選成NBA最佳教練、4次NBA西岸明星隊總教練，也在2016-2021年擔任美國男籃主帥，贏得2面奧運金牌。