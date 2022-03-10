NBA｜卜克突然歸隊迎戰熱火　東西岸一哥大戰太陽大勝

早前太陽隊球星卜克（Devin Booker）因觸犯NBA的防疫規定而停賽10天，就在今日（10日）的東、西岸龍頭大戰太陽作客熱火時突然歸隊。

雖然太陽主力控衛基斯保羅（Chris Paul）仍未復出，但熱火主將占美畢拿（Jimmy Butler）同樣缺陣，最後太陽作客以111：90大勝熱火，成聯盟首支闖入季後賽的球隊。



熱火末段更是方寸大失，6分鐘內只射入一球。（AP）

重要一仗，占美畢拿因感冒缺陣，但鄧肯羅賓遜（Duncan Robinson）和艾迪巴約（Bam Adebayo）仍相當爭氣，上半場兩隊互咬，熱火僅以55：57落後兩分。

換邊後，形勢一面倒，皆因太陽隊在下半場即打出一段11：2的攻勢，完全壓在熱火的頭上，第三節以91：74領先。

早前太陽隊球星卜克（Devin Booker）因觸犯NBA的防疫規定而停賽10天，就在今日（10日）的東、西岸龍頭大戰太陽作客熱火時突然歸隊。（AP）

熱火末段更是方寸大失，6分鐘內只射入一球，被太陽乘勢再靠一段9：2拉開，最後熱火只能以90：111大敗。

從球員表現看，在缺少火力、組織重心的畢拿，熱火有羅賓遜挺身，三分11射6中，攻下22分、3籃板，以及艾迪巴約的17分、6籃板和5助攻，相當合格，卻在下半場被太陽防守迫亂陣腳。

熱火現時以44勝23負繼續排名東岸第一。（AP）

「我射入幾球三分後，太陽防守就提升了。」鄧肯羅賓遜戰後提到，對方防守是熱火敗陣關鍵，一下子被亂了陣腳︰「太陽一定是打得更有侵略性的一方。」熱火現時以44勝23負繼續排名東岸第一，由42勝25負的公鹿緊隨其後。

另外，太陽主帥蒙迪威廉斯（Monty Williams）也坦言，今場是他見過最好的防守表現之一，而卜克的回歸可見是錦上添花：「他昨天只是做了一些訓練，只是這樣，然後就復出了，幾乎得到三雙。」的確，卜克雖然缺陣10天，但沒有影響在場上的表現，今場三分7射4中，攻入23分、8籃板和9助攻，順利為太陽雪恥，更以率53勝13負的太陽直入季後賽。