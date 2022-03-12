NBA｜76人鬥籃網恩怨大戰破收視紀錄　慘敗後夏登無感直奔派對

籃網作客76人的恩怨大戰，成為美國有線電視《TNT》自2019年12月20日以來的NBA最高收視常規賽，平均達250萬人收看直播。

最終76人以100：129不敵，大敗29分令球迷大失所望，但主將夏登（James Harden）卻不痛不癢，賽後更與觀賽的朋友到派對狂歡。



據《TNT》公布，今仗轉播是自2019年12月20日以來收視最高的常規賽，平均有250萬人收看。當晚主場門票售罊，超過2萬名球迷入場。除了首次回到老東家主場的施蒙斯（ben Simmons），轉投76人的夏登也是主角之一。

不過夏登全場17射僅3中，只得11分、6籃板和5助攻，更被封下6次起手。被籃網狠狠地教訓一頓，主場球迷都「冇眼睇」，反而夏登一於少理。

夏登表示從落敗中汲取教訓，意識到問題所在。（Getty Images）

一轉眼，夏登就已經收拾心情，直奔派對。（Twitter截圖）

「輸球是好事，我們還有進步空間。」夏登賽後表示，今場雖然落敗，但不無得着：「我嘗試解決一些問題，有些失誤太粗心了，前5場都太順利。」

但一轉眼，夏登已收拾心情直奔派對，在Twitter影片所見，更有Travis Scott、Lil Baby等人，夏登看來玩得投入。夏登已非第一次輸波後到派對狂歡，早在他效力火箭的年代，夜店、脫衣舞店都是他賽後宣洩情緒的地方。雖然不直接影響場上表現，但給了外界不良的印象，有網民表示︰「難怪他至今仍沒有冠軍。」

在前隊友艾榮（Kyrie Irving）的防守上，夏登全場17射3中，只得11分、6籃板和5助攻，更被封下6次起手。（Getty Images）

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