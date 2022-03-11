NBA｜恩怨大戰夏登成炮灰　杜蘭特艾榮發功　籃網29分擊退76人

周五（11日）NBA上演大戰，轉投76人的夏登（James Harden）主場迎戰老東家籃網，同時與76人不歡而散的施蒙斯（Ben Simmons）也重回費城主場。
眼見「新三弟」施蒙斯被球迷不友善對待，杜蘭特（Kevin Durant）和艾榮（Kyrie Irving）手刃76人，以129：100大勝。
雖然比賽前，夏登和艾比迪（Joel Embiid）表示會輕鬆看待，加上施蒙斯不會上場，但兩隊的恩怨情仇難掩，主將間的火藥味甚濃。杜蘭特復出後首次與艾榮連線，二人大開殺戒，半場將比數拉開21分；反觀76人不在狀態，攻守兩端完全受制籃網，76人僅3成的命中率更是讓人無言，比賽到下半場經已沒有懸念。
轉投76人後的夏登，早幾場狀態大勇，但今場對上老東家卻形同虛設，全場17射3中，只得11分、6籃板和5助攻，末節更硬食4次封阻。
NBA名嘴柏堅斯（Kendrick Perkins）更調侃說：「夏登現在在拳擊比賽現場，但發現自己忘了帶手套；反而，我要向艾榮致敬，他承擔了責任，全場守死夏登並輕鬆得像摺床單一樣」。的確，今場籃網主將們有着終結76人的氣勢，艾榮的強悍的防守無疑是「KO」夏登的關鍵，自己再攻入22分、4籃板、5助攻和2封阻。
當中更少不免火爆場面。杜蘭特與艾比迪對位時，被撞倒並吞下一犯，在艾比迪射罰球前，杜蘭特上前發生口角，互相「Trash Talk」。隨後，杜蘭特一如以往，用行動說話，一球「Crossover」三分命中，再在艾比迪身上博到犯規，除了以129：100了結76人，更收復現場球迷，收獲「MVP」的歡呼聲。
看不下去的費城球迷提早在完場前離場，杜蘭特、艾榮和小居里（Seth Curry）合轟71分，成功為板櫈上的施蒙斯爭一口氣，讓舊隊友夏登成為76人敗仗的「炮灰」。
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76人與籃網的恩怨情仇︰
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