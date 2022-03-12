NBA｜占士回勇拚命轟50分取勝　隊史超越奧尼爾僅次高比

占士（LeBron James）繼攻入生涯新高56分後，周六（12日）NBA湖人主場迎戰巫師時再攻入50分，率隊以122：109奏凱。

拖住不復當年勇的身軀，37歲的勒邦占士仍為季後賽席位拚命，而且再次改寫紀錄，於隊史超越奧尼爾（Shaquille O'Neal）。



在擊敗勇士一役攻下56分後，占士隨即因膝頭痠痛休戰，復出後卻敗於火箭手下。今場占士狀態回勇，上半場已攻入17分，下半場未有手軟，率湖人急起直追，這時蒙克（Malik Monk）也醒覺命中三分，最後湖人以122：109狠挫巫師。

今場占士除了打出50分、7籃板和6助攻，命中率更達72%，造就湖人時代首次單季2次「50＋」、湖人生涯第3次「50＋」，於隊史上超越名宿奧尼爾（Shaquille O'Neal），僅次於高比（Kobe Bryant）。另外，占士更成為史上第二個跨三代（2000-2020）都得到單場50分的球員，另一個是1980至2000年的米高佐敦。

比賽之後，占士提到媽媽也在現場，給自己更大的動力：「她是我最大的支持者。」對於自己的表現也感到不可思議：「我簡直是着火了。」

占士除了打出50分、7籃板和6助攻，命中率更達到72%。（Getty Images）

眼看占士仍全力爭勝盼入季後賽，湖人內部卻不是這樣想。據《洛杉磯時報》記者Dan Woike「爆料」，多名湖人球員都只抱住「趕快打完這一季」、「打不入季後賽」和「還好只剩一個月」的心態。

眼看占士仍全力爭贏，望入季後賽，但湖人內部卻不是這樣想。（Getty Images）

「我多次和湖人的工作人員和球員聊天，他們都表示，只剩一個月了。這種心態在球隊間不常有，特別是一支季前對陣容相當樂觀的球隊，聽起來讓人感到無奈。」Dan Woike也提到，外界將今季湖人陣容與2012至13年相比，同樣經歷大換血，不同的是，當年高比（Kobe Bryant）拼命將湖人帶入季後賽，最後卻因阿基里斯腱撕裂未能率隊下，首輪被馬刺橫掃。

37歲占士拖住不復當年勇的身體，拼命爭入季後賽，但據《洛杉磯時報》記者Dan Woike指出湖人隊友卻有不同看法。（Getty Images）

但今季當家換成占士，戰績只有29勝37負排名西岸第九，比賽只剩下16場，要爭入季後賽，的確有難度。