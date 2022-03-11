NBA｜施蒙斯首次回歸76人主場　未敢射球遭球迷大罵「懦夫」

籃網作客76人是今天（11日）NBA焦點大戰，據費城記者Kyle Neubeck報道，76人主場將保安級數提升到季後賽級別，以迎接施蒙斯（Ben Simmons）「回歸」。

面對76人球迷連番辱罵，施蒙斯由場外到場內皆無視之，唯獨協助隊友熱身時未敢射球，再次引來球迷大罵。



籃網作客76人，杜蘭特（Kevin Durant）和艾榮（Kyrie Irving）為「新三弟」出一口氣，在費城主場毫不留情，除了有艾榮全場守死夏登（James Harden），「大哥」杜蘭特更是殺紅了眼，火藥味十足，外加小居里（Seth Curry）三分8射4中，交出26分、5偷波證身價，籃網最後以129：100大破76人。

雖然施蒙斯沒有上場，但以「費城公敵」的身份回歸，絕對是焦點人物。（Getty Images）

在隊友的力撐下，施蒙斯表現輕鬆，無視76人球迷的行為。（Getty Images）

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施蒙斯今仗沒有上場，但以「費城公敵」身份回歸，自是焦點人物。球迷走到籃網駐紮的酒店留守，等待施蒙斯出現並喝倒采；不過亦有球迷舉筆索取簽名，施蒙斯仍大方為球迷簽名留念。現場很多球迷大聲質問，「為什麼感到委屈」、「為什麼無視76人球迷」，最終施蒙斯在保安護送下登上旅遊巴，沿路亦有警察護送。

施蒙斯（Ben Simmons）「回歸」費城。（Getty Images）

回到費城仍不敢射球 球迷稱其「懦夫」

當初因為射術不精被外界調侃，施蒙斯出現心理問題繼而不敢上場，持續缺席賽事，最後更與球隊不歡而散。今天再次面對76人球迷，施蒙斯上場陪米爾斯（Patty Mills）熱身，球迷不斷大叫要他射球，他只以入樽回應，有球迷大喊「懦夫」，認為施蒙斯不敢在76人面前射球。76人主帥李華士（Doc Rivers）施蒙斯不願一提，只說：「不知道為何要談論一個穿便服的人。」

施蒙斯全場留守後備席，仍然承受住不同的噓聲，甚至全場大叫「Fuxk Ben Simmons」，他沒有反應，直到隊友大破76人防線時，他笑逐顏開與隊友們擊掌。

隊友大破76人防線時，施蒙斯更是笑逐顏開。（Getty Images）

最後76人大敗，球迷無聲離場，杜蘭特賽後表示這是自己想要的效果：「比賽到了最後特別安靜，我再也聽不到76人球迷的噓聲了。」

76人與籃網的恩怨情仇︰