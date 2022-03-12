NBA｜比約保將年薪全數捐出　家鄉剛果建醫院紀念父親

NBA球星年薪動輒千萬美元，參與慈善、捐獻並不少見，但近日有球員貢獻出自己整份年薪為善，卻是少之又少。
太陽內線球員比約保（Bismack Biyombo）宣布自己將今季的136萬美元全額捐到家鄉剛果共和國，以興建醫院，以紀念自己去世的父親。
內線球員比約保去年與黃鋒的合約期滿後，一直無人問津，剛好遇上太陽急需內線補強，就喜獲一份10天的短期合約。憑比約保的好表現成功爭取留下，獲拿殊（Steve Nash）賞識，續簽至今季完結。
將賺到的都回饋家鄉
當然，在年薪動輒過千萬的NBA，比約保稱不上為球星，賺得也不算多，年薪只有約136萬美元（約1000萬港元），但比約保仍決定將所有薪金捐回剛果共和國，為家鄉興建醫院。
早在2016年，比約保曾經因東岸決賽交出7 分、26籃板、4封阻而一戰成名，更獲魔術開出4年7千萬美元的「大合同」。剛收到千萬年薪，一轉眼就創立了Bismack Biyombo基金會，回饋家鄉，也在2020年疫情期間向剛果人民捐贈100萬美元的醫療用品。
雖然後來因表現平平，被NBA球隊放棄，但再獲青睞後，比約保在第一戰即全力表現自己，交出11分、6籃板、1助攻、1偷波、1封阻，配合基斯保羅（Chris Paul）在籃下發揮水準，現時太陽以53勝14負排名西岸第一。
Incredible, @bismackbiyombo 👏— SportsCenter (@SportsCenter) March 12, 2022
(via @Suns) pic.twitter.com/hH8lj7CW8A
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