NBA｜加尼特5號退役典禮　雷阿倫感動出席　三巨頭世紀式抱抱

若然你是200年代NBA迷，塞爾特人三巨頭的故事必定耳熟能詳。昔日的綠軍三巨頭聯手擊敗湖人取下NBA總冠軍，其後雷阿倫轉頭熱火，此舉令加尼特（Kevin Garnett）大為不滿，並公開與雷阿倫關係決裂。

惟事隔10年，昔日的綠軍三巨頭因加尼特球衣退役而聚集，在球迷的矚目下「一抱泯恩仇」。



「三巨頭又在一起了」，塞爾特人隨隊記者在Twitter上打上這句球迷等待了10年的話。加尼特的5號球衣正式退役，成為塞爾特人史上第24位享受球衣退役榮譽的成員，在此隆重的時刻，舊隊友紛紛出席，當中包括雷阿倫。

綠軍三巨頭因加尼特球衣退役而聚集，在球迷的矚目下「一抱泯恩仇」。（美聯社）

雷阿倫的到來，也意味與加尼特之間的關係轉「綠燈」，後者還特意說道：「很高興在這見到雷阿倫，真的很高興見到你，下一個（球衣退役）就是你了。」接着，二人來了一個大大的擁抱，皮雅斯也跟隨其後，事隔10年三巨頭終在場上同框。

加尼特生涯出戰1462場常規賽賽，其中6個賽季效力塞爾特人，並場均貢獻15.7分、8.3籃板及2.7助攻。（美聯社）

加尼特流下熱淚，感謝了綠軍上下一眾，回憶當時景象：「我愛我的球隊，這是一場神奇的旅程；如果我們當時都保持健康，我們會多拿幾隻冠軍戒指的。」

加尼特生涯出戰1462場常規賽賽，其中6個賽季效力塞爾特人，並場均貢獻15.7分、8.3籃板及2.7助攻。另外，在這場塞爾特人對戰獨行俠的賽事，前者三分命中率得兩成四，反之後者達四成，導致綠軍以92：95不敵獨行俠。