【NBA】籃網地標戰或在季末出現　施蒙斯椎間盤有傷料4月中旬復出

萬眾期待、NBA今季鬧劇主角賓施蒙斯（Ben Simmons）至今仍未上場，還以為轉會籃網後情況會有好轉，惟他一直亦只在席上觀戰。

據指這名球星椎間盤有傷，籃網教練拿殊亦只能接受現實，寄望他能在常規賽尾段復出。



與76人擾擾攘攘近5個月，賓施蒙斯上月終於「脫苦海」轉投籃網，但至今還沒有在本賽季出戰過任何比賽。據《ESPN》報道，賓施蒙斯椎間盤帶傷，而主教練拿殊今天也確定消息，並指該球員已接受硬膜外麻醉，加速恢復。

施蒙斯一直亦只在席上觀戰。（Getty Images）

夏登離隊，賓施蒙斯的加盟本應為補強，但至今仍需等待，拿殊亦只能接受。他指現時盡可能讓賓施蒙斯參與賽事以外的球隊事宜：「讓他盡可能參與一切吧，當他跟着球隊就得參加每個會議與演練，一起觀看比賽影片；我們希望他同進同出。」

賓施蒙斯暫時只能在場上作簡單練習。（Getty Images）

消息亦指出，賓施蒙斯能趕及在4月中旬復出，屆時也是球隊常規賽的最後幾場。拿殊補充現階段，只能集中康復：「他最近幾天在復健，強化肌肉，還在做非球場的鍛鍊。」