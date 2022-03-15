NBA｜居里34歲生日與對手合演搞怪一幕　格連復出勇士輕取巫師

勇士今日（15日）好事連連，主場迎戰巫師的今場，缺陣29場的格連（Draymond Green）終於上場，與K湯臣（Klay Thompson）和居里（Stephen Curry）終於再合體。

「壽星」居里今天也不負眾望，攻下47分，包括7球三分。手風好到連對手卡特維普比（Kentavious Caldwell-Pope）也向教練卡爾（Steve Kerr）「要求」：「換走他！」



3月14日是居里34歲生日，適逢好日子，手感回穩。自從居里打破三分球紀錄，手感一直大起大落，未能找到過往的狀態。在與K湯臣和格連合體的今天，居里攻下2月1日後首個「40＋」，全場25射16中，攻下47分。

缺陣29場的格連（Draymond Green）終於上場，與K湯臣（Klay Thompson）和居里（Stephen Curry）終於再合體。（Getty Images）

勇士開局早早打出12：4領先，雖然對面有古斯馬（Kyle Kuzma）、卡特維普比等人猛烈追分，但勇士仍繼續保持領先，直到末節，巫師有史密夫（Ish Smith）、普辛基斯（Kristaps Porzingis）連中三分球，反超101：100，但居里挺身射入2球三分、上籃博得「And-1」 ，包辦奠勝13分。

居里攻下2月1日後首個「40＋」，全場25射16中，攻下47分。（AP）

焦點除了格連復出，居里47分，還有第四節最後不足2分鐘一段搞笑互動的小插曲。

當時勇士換人調動，卡特維普比一手將居里摟住，另一手指住場邊的教練卡爾，大聲「要求」將居里換走，但居里不管只顧偷笑並走回場上，大概想再攻下三分達到50分。這時卡爾也「有求必應」，揮動雙手表示要居里回來，他才跑回後備席，隊友和對手都笑不攏嘴。

居里場外時常有童趣的一面。（AP）

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勇士今場除了居里拿下47分，K湯臣也交出20分、佐敦保爾（Jordan Poole）20分以及復出的格連也貢獻了6分、7籃板和6助攻，帶領勇士以126：112大勝巫師。