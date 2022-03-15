NBA｜唐斯打出今季全聯盟首個「60＋」　榮登千禧年後中鋒第一人

最近NBA輪番上演「50＋」表演，周二（15日） 木狼中鋒唐斯（Karl Anthony Towns）也來摻一腳，木狼作客馬刺中，全場狂轟60分、17籃板和3助攻，單是換邊後單節便交出32分、6籃板，率隊149：139力克馬刺。

除了贏球，唐斯一舉刷新個人和隊史紀錄，更成為NBA今季第一個「60＋」。



繼占士（LeBron James）56分、泰譚（Jayson Tatum）53分、艾榮（Kyrie Irving）50分和杜蘭特（Kevin Durant）的53分後，唐斯打出今季NBA第一個「60＋」。

木狼作客馬刺，開局就順利打出節奏，唐斯首兩節的穩定得分，交出24分、8籃板和3助攻下，球隊以75：73稍稍領先。當馬刺以為有機可乘時，唐斯突然爆發，換邊後表現強勁，除了內線強攻得手，三分也能命中，單節13射9中，包括5球三分球、9次罰球全中，拿下32分、6籃板，一口氣拉開至13分差距。

除了內線強攻得手，三分也能命中，單節13射9中，包括5球三分球、9次罰球全中，拿下32分、6籃板。（AP）

唐斯（Karl-Anthony Towns）一舉刷新個人和隊史紀錄，更成為NBA今季第一個「60＋」。（Getty Images）

KARL-ANTHONY TOWNS IS OTHER WORLDLY



He ties a @Timberwolves franchise record with 56 points!



32 PTS in the 3rd quarter ALONE.



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雖然末節唐斯手感降溫，但仍攻下4分， 剛好達到60分，輕鬆助木狼以149：139拿下勝利。

唐斯今場交出60分，17籃板和3助攻，其中三分11射7中，打出生涯最佳表現。單節32分也擠進歷史數據榜，追平大衛湯臣（David Thompson），僅排於K湯臣（Klay Thompson）的37分、路夫（Kevin Love）的34分、安東尼（Carmelo Anthony）和佐治謝雲（George Gervin）的33分之後，並列單節得分榜第五位。

雖然末節唐斯手感降溫，但仍攻下4分， 剛好達到60分。（AP）

Karl-Anthony Towns knew it was coming from Anthony Edwards 😂pic.twitter.com/gtYDTv6ck3 — Timberwolves Nation (@TWolvesNationCP) March 15, 2022

唐斯一直以來都表示自己是「射術最好、三分最準的中鋒」，終在今屆明星賽周末的三分賽證明自己，意氣風發地說道：「我早已告訴你（I Told You）」，但這並不夠，如今總算在比賽中展示自己已１成為三分球神準的中鋒。

唐斯除了是今季NBA第一個「60＋」，更是自2000年奧尼爾獨取60分後，首個達到「60＋」的中鋒。