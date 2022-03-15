NBA｜皮雅斯諷刺夏登　巨星隊友如雲　合作不來只懂離隊

76人球星夏登上月離開籃網成為NBA熱話，氣得杜蘭特在明星賽挑選陣容直播中，也棄掉這名前隊友。

近日名宿皮雅斯在訪問中亦嘲諷，夏登曾與不同巨星組合，惟一開始走下坡，他就跑到另一地方去了。



夏登職業生涯至今效力4支球隊，初期在雷霆夥拍杜蘭特及韋斯保克，三人曾殺人2012年總決賽，最終落敗收場。

其後在火箭，夏登成為當家球星，先後與侯活、基斯保羅、韋斯保克、禾爾及吉辛斯做隊友，但與CP3聯手亦只能在2018年西岸決賽對勇士7戰落敗。

名宿皮雅斯在訪問中嘲諷夏登，在球隊走下坡時就有離隊念頭。（Getty Images）

轉投籃網初期，夏登與杜蘭特、艾榮組成的「三巨頭」威力嚇人，惟其後艾榮受傷，籃網亦只能在東岸4強遭公鹿打敗。到今季籃網內憂問題不斷，夏登亦出走到76人去。

皮雅斯：換轉是我已拿5次總冠軍！

生涯身邊巨星雲集卻零冠軍入袋，近日名宿皮雅斯在訪問中諷刺這現象。

皮雅斯說：「如果我有夏登生涯有過的那些隊友，我可能已拿下五個總冠軍了；他的隊友都是名人堂级別的，但這些组合都未能奏效，他們有甜蜜的開頭，後期輸球了他們會說在適應，明年還是不行，你可能看到夏登又跑到別的地方去了。」