NBA｜塞爾特人「李小龍」疑蓄意傷人　凌空飛踢擊中K湯臣（有片）

勇士今日面對塞爾特人竟巧遇「李小龍」？
這名「功夫好手」先在14分鐘意外壓傷居里，接着他以一記經典凌空飛腳擊中K湯臣，氣得勇士教練卡爾衝出球場怒罵。勇士兩大巨星齊被他KO，順利帶領塞爾特人作客大勝。
今日賽事焦點為第二節的一瞬間，就在尚餘4分鐘時，塞爾特人球員史馬特與居里爭搶。二人雙雙滾地飛撲，那時候史馬特壓到居里的腳踝，後者起身後只能一瘸一拐地跑着。
此爭搶後勇士接着快攻，史馬特翻身後立即趕上防守，正當K湯臣準備籃底起手之際，史馬特跳起後竟起飛腳，動作就如李小龍經典飛踢一樣。
史馬特飛腳終也踢中K湯臣，球證隨後亦吹罰他一級惡意法規，這個嚴重犯規氣得勇士教練卡爾大為不滿，衝出球場指着史馬特痛罵，直斥他蓄意傷人。
勇士其後亂了節奏，半場落後32：48，最終全場也88：110不敵塞爾特人，為本季主場最大分差的敗仗。
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