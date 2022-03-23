NBA｜勇士缺居里如無物　爆冷不敵魔術　卡爾、格連輪流炮轟全隊

現排名西岸第三的勇士今日（23日）作客東岸倒數第二的魔術，卻因居里（Stephen Curry）缺陣而「爆冷」，被魔術以90：94擊敗。

教練卡爾（Steve Kerr）和球隊大哥之一的格連（Draymond Green）賽後公開炮轟球隊上下，直指沒有居里，就像不會贏球。



勇士今場開局就已經是災難，全隊命中率不到3成，上半場只攻入38分。雖然下半場有普爾（Jordan Poole）獨轟12分打破僵局，更一度反超14分。但末節勇士又失魂，糾纏到最後1分鐘，因K湯臣（Klay Thompson）大意地對三分出手的華格那（Franz Wagner）犯規，斷送追分機會，最後只能以90：94不敵。

勇士今場開局就已經是災難，全隊命中率不到3成。（AP）

下半場有普爾（Jordan Poole）獨轟12分打破僵局。（AP）

賽後，教練卡爾顯然對球隊的表現相當不滿，在訪問時直指球隊不是，「我的球員都是很好的球員，但我發現他們不知道怎樣贏波，不懂如何取勝。」現時勇士戰績為47勝25負，但在沒有居里的8戰中，只得2勝6負，除了因為少了居里的穩定得分和組織，更是因為沒有了居里的牽引力，在高壓的防守下，其他球員彷彿忘了怎樣出手。

教練卡爾顯然對球隊的表現相當不滿。（AP）

太依賴居里創造的空間，讓球隊即使仍有格連和K湯臣坐陣，也無法打出好表現，格連也說到：「我們太差了，根本不配贏波，被對手徹底侮辱；勇士本是一支打波聰明的球隊，但並不是現在的勇士。」更直言魔術是聯盟中最弱的球隊，勇士卻敗給這樣的對手，隊內必須要開會訓話，解決問題。

3月17日，勇士對塞爾特人時，居里被史馬特不慎壓到腳踝，據《ESPN》報道，初步評估居里可在4月中旬的季後賽復出。因此，接下來勇士要經歷沒有居里的日子，還是連續5場作客，無疑讓卡爾「頭痕」，因為與需要打附加賽、排名第7的木狼，現時只差5.5個勝場，季後賽席位尚未算十拿九穩。