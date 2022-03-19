NBA｜杜蘭特今季兩度爆粗回應球迷　影片瘋傳難逃罰款

NBA球星難免需要面對外界的言論和批評，有人選擇無視，但杜蘭特（Kevin Durant）決不是這種人。

杜蘭特近日講粗口回應對隊球迷，因影片瘋傳而被罰款，他即在Twitter上發布Meme圖無聲回應。



今日（19日）籃網主場迎戰近幾場都大比數落敗的拓荒者，竟打得異常艱辛，雖然前三節有杜蘭特15射11中，狂轟36分，但只能打成平手。不過，末節有小居里（Seth Curry）和布朗（Bruce Brown）「幫拖」，終以128：123保住勝利。

雖然贏波而還，但同日杜蘭特卻荷包「出血」，皆因周四（17日）籃網對陣獨行俠時，杜蘭特聽到場邊球迷叫自己，他即回一句：「You guys shut the fuxk up。」本來只是一件小事，卻因為影片在網上瘋傳聯盟才有所行動，因侮辱性語言回應球迷被NBA判罰款25000美元。

自知逃不過法眼，杜蘭特在Twitter上分享一張Meme圖，表示錢拿去，不少網民留言表示杜蘭特應該去贏一枚真正的冠軍指環。這次罰款已經是今季第二次，上一次杜蘭特作客鷹隊時同樣以粗口要求球迷閉嘴：「Shut your asx up, motherfuxker。」