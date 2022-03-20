NBA｜木狼「青年軍」初長成多項數據名列前茅　唐斯領軍擊敗公鹿

NBA球星多不勝數，但從戰績來說，一屋超級球星卻不一定好。

木狼人腳雖年輕，但目前以42勝30負排名西岸第7，只差0.5場勝差，就可以避開附加賽直入季後賽，更有5項數據名列前茅，力證木狼「青年軍」初長成。



在「字母哥」艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo）缺陣下，木狼乘勢力壓公鹿。（Getty Images）

周日（20日）木狼主場迎戰公鹿，在「字母哥」艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo）缺陣下，木狼乘勢力壓手無縛雞之力的公鹿。

比賽開段發生小插曲：伊巴卡（Serge Ibaka）和普林斯（Taurean Prince）在爭搶籃板時發生衝突，公鹿希爾（George Hill）和木狼比華利（Patrick Beverley）加入戰團，最後雙雙被驅逐出場。

伊巴卡（Serge Ibaka）和普林斯（Taurean Prince）在爭搶籃板時發生衝突。（Getty Images）

事發後木狼優勢不改，直到第三節完，仍以106：82領先24分，最後在唐斯（Karl Anthony Towns）和愛德華（Anthony Edwards）合攻50分下，木狠以138：119大勝公鹿。

木狼最近狀態大勇，在今屆三分王中鋒唐斯的帶領下，22場賽事贏得17場，最近10場拿下9場，現寫下4連勝，與西岸第6名的金塊只差0.5場勝差，就可以避開第7、8名附加賽直入季後賽。

賽後，唐斯也提到上場後，不管對手是誰都會拼盡拿下比賽：「我們踏上球場，我都感覺我們可以擊敗任何人。」

D羅素（D'Angelo Russell）交出16分、9助攻和3籃板。（Getty Images）

今場唐斯攻下25分、11籃板、5助攻和2抄截，愛德華也交出25分、5籃板、4助攻和3抄截，另外還有D羅素（D'Angelo Russell）的16分、9助攻和3籃板。

木狼團隊命中率達到51.1%，更合共射入22球三分，除唐斯和愛德華的快速成長外，球隊的配合和化學作用，也大大幫助了木狼。

木狼最近狀態大勇，在今屆三分王中鋒唐斯的帶領下，22場賽事贏得17場。（Getty Images）

數據上，木狼場均得分115.2分，排名聯盟第一；場均14.7個三分球命中，位列聯盟第二；5.8次封阻，位列聯盟第三；場均8.8次抄截，位列聯盟第四；最後場均11.4個進攻籃板，位列聯盟第五。

種種數據可見，木狼全隊的積極性，雖然木狼主力陣容，未必是外界心中最穩打穩紮的球星級，但無可否認他們正向球星方向進發。