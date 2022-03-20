NBA︱占士超越馬龍升史上得分第二　超越渣巴只是時間問題

撰文：吳慕兒
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勒邦占士（LeBron James）繼續改寫歷史簿，湖人作客巫師一仗，他得分超越「郵差」卡爾馬龍（Karl Malone），升上NBA得分史上第二位。
在他前面的，只剩下渣巴（Kareem Abdul-Jabbar）一人。曾經看似無法撼動的紀錄，占士要打破只是時間問題。唯一懸念是，他還需要多久，才能做到？

占士超越卡爾馬龍，榮升NBA得分榜史上第二位。（Getty Images）

今仗之前，占士距離馬龍的36928分，只差20分。作客巫師一仗，他在第二節餘下5分20秒，得分超越馬龍，升上史上第二。他最終射入38分，並取得10籃板和6助攻，個人成就達到新高度的一夜，湖人卻被巫師破壞氣氛，主隊克服一度落後16分差距，以127：119擊敗湖人。

占士累積36947分，前面只有38387分的湖人名宿渣巴。曾經「天勾」的紀錄看似無可撼動，馬龍力戰至40歲最後仍未竟全功，這1440分差距，對占士而言，似乎只是時間問題。

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巫稍對湖人第二節，大會屏幕顯示占士累積總得分升上史上第二。（Getty Images）

占士自稱，「能置身NBA多年，並與一些自小已在看着或研習多年的歷來最偉大籃球名將相提並論，我實在無法用言語來形容。」征戰多年終於走上這一步，他認為是對他個人、家鄉、家人和朋友的共同榮耀。

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占士向全場起立致敬的球迷致意。（Getty Images）

占士已經37歲，年紀已經不輕，近季受傷患而避戰的場數，也有上升趨勢。即使如此，他的得分能力仍未減退，今季上陣53場常規比賽之中，平均每場得分達29.8分，僅次場均得30分的76人主將艾比迪（Joel Embiid），暫列得分榜次席。

按照他今季的場均得分推算，占士大約在49場比賽之後，便能超越「終極大佬」渣巴，榮升史上第一人。

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渣巴的得分「神紀錄」，下季勢被占士打破。（Getty Images）

今個球季常規賽已達尾聲，湖人連能否晉身季後賽也成問題。相信占士的紀錄，最快也要留待下季方可達到。2018-19他加盟湖人首季，以及對上一季，他因傷病分別錯過27場滿人的比賽，今季他暫時有18場避戰。因此占士如無重大傷病或特殊狀況，下季他勢刷新渣巴的紀錄。

比起得分紀錄，眾所周知占士有個更大心願——與兒子Bronny一起同戰NBA。Bronny現年17歲，最快也要到2024年才可參與NBA選秀，占士此心願還有再等好一陣子。

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37歲的占士得分能力仍然強大。（Getty Images）
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