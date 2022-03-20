NBA｜艾榮籃網主場上陣無期　紐約市又改口稱無意改變防疫規定

NBA常規賽步入尾聲，至今籃網球星K艾榮（Kyrie Irving）仍未能出戰主場賽事，尚未擺脫「兼職球員」的命運。

據《Fox Sports》報道，紐約市政府由傳出修改防疫規定，到改口為無限期延續，「彈出彈入」讓艾榮今季只剩下3場出戰機會。



《Fox Sports》報道，紐約市健康委員會新任主管Ashwin Vasa，在接受訪問時提到針對私營機構的防疫規定無限期延續，目前沒有取消的計劃。根據這個說法，意指未接種疫苗的艾榮將繼續不能主場上陣，即使入場也只能留在觀眾席。

今季艾榮只出戰19場，場均36.1分鐘，平均27.7分、4.7籃板和5.3助攻。（Getty Images）

今季艾榮只出戰19場，場均36.1分鐘，平均得27.7分、4.7籃板和5.3助攻，更分別在作客魔術和黃蜂時攻下60分和50分。

對於籃網來說，艾榮的上場無疑是為杜蘭特（Kevin Durant）減輕不少工作量，也是球隊打勝仗的信心，無奈根據現行規定，只剩下3場作客比賽可以出戰。

艾榮的上場無疑是為杜蘭特（Kevin Durant）減輕不少工作量，也是球隊打勝仗的信心。（Getty Images）

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艾榮拒絕接種疫苗事件，今季鬧得沸沸揚揚，由球隊、NBA爭相「割席」，未能隨隊訓練、現身主場，到球隊接納艾榮成為「兼職球員」只出戰作客賽事，如今仍未解決。

艾榮3月13日在籃網主場對陣紐約人時，以觀眾身份安坐場邊，WNBA名宿Lisa Leslie就公開留言，表示規定可笑：「太可笑了，這個場館滿是觀眾，還有一個沒有傷患、健康的未來的名人堂球員在場邊 #FreeKyrie。」賽後，規定令更衣室也容不下艾榮，即使是隨隊友走入更衣室都要被罰款5萬美元。

「太可笑了，這個場館滿是觀眾，還有一個沒有傷患、健康的未來的名人堂球員在場邊 #FreeKyrie。」（Instagram截圖）

紐約市防疫為人垢病，規定只能限制在紐約「打工」的球員，同場但不同城市的球員卻不受限。（Getty Images）

紐約市防疫雙重標準

紐約市防疫為人垢病，皆因規定只能限制在紐約「打工」的球員，同場但不同城市的球員卻不受限。早前NBA總裁施華（Adam Sliver）更一度「幫口」表示規定雙重標準：「奇怪的是（防疫規定）只適用於主場球員，如果規則是要保護場館內的人，那沒有接種疫苗的作客球員可以在籃網主場打球，但主場球員不能。」

紐約市長亞當斯（Eric Adams）曾表示會「重新檢視」疫苗規定，但卻一直維持原判。