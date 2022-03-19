NBA｜韋斯保克攻下今季首三雙洗頹風　關鍵三分救湖人占士也讚好

轉投湖人後，因表現嚴重失準而被外界批評得體無完膚的韋斯保克（Russell Westbrook），周六（19日）表現「回春」打出今季首個「三雙」。

今場湖人作客速龍，韋斯保克先一球離譜「浪射」，後一球關鍵三分命中「補鑊」，助球隊打入加時，終以128：123險勝。



湖人今場與速龍鬥到難分難解，雖然下半場有占士（LeBron James）連續命中三分，但仍一直落後3分。最後2秒，韋斯保克持球至前場到三分線，留意到自己踩界，刻意行後一步，三分起手命中，比數追平116：116。最後湖人在加時期間，以12：7捉住勝利的尾巴，終以128：123小勝。

韋斯保克今季首次三雙。（Getty Images）

湖人除了有占士打出26射15中，攻下36分、9籃板、7助攻和2封阻，韋斯保克也交出22分、10籃板和10助攻，完成今季首個「三雙」。33歲的韋斯保克在加入湖人後，狀態大不如前，今季上陣68場平均貢獻17.9分、7.4籃板和7助攻，比起上季效力巫師場均22.2分、11.7籃板和11.5助攻較為失色。

Russell Westbrook hit his 9th career 3-pt FG inside the final 5 seconds of the 4th quarter and OT.



That matches Kobe Bryant for the 2nd-most over the last 25 seasons. Only player with more during that span is Vince Carter (12). pic.twitter.com/MmoPjx71Ap — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) March 19, 2022

今季首次「三雙」 占士也幫口

今季持續失靈，但今仗表現卻幫韋斯保克挽回一點顏面，賽後他滿意地表示：「在三分起手前，我有快速看了一眼地板，確保腳在三分線外。」的確，精華影片中，韋斯保克刻意縮腳再起手，命中後時間只剩下0.04秒。賽後，占士也馬上在Instagram上發文，上載韋斯保克的相片寫道：「你好，Haters！」為隊友吐氣揚眉。

占士賽後也發文力撐隊友。（Getty Images）

韋斯保克成為功臣。（Getty Images）

韋斯保克因表現不佳，早前被NBA名嘴貝勒斯（Skip Bayless）改了新綽號「WestBrick」，以形容他在場上起手不中，讓其相當不滿，更有不少球迷將湖人的慘淡戰績歸咎於他。韋斯保克的存在就是讓人又愛又恨，例如湖人球迷Twitter上一秒還在大罵：「Russ，WTF」，一分鐘後即改口大讚：「韋斯保克是NBA史上前十球員！」雖然單場數據不代表甚麼，但這個「三雙」無疑給了他一大信心。