NBA｜塘鵝狀元威廉臣提早「收咧」　 IG上載輕鬆入樽影片耐人尋味

NBA塘鵝狀元球星威廉臣（Zion Williamson）今季因腳傷一直未能上陣，據《The Athletic》周三（23日）報道，威廉臣雖然已經可以定點射波和負重訓練，但仍決定報銷賽季。

另一邊廂，威廉臣卻在Instagram上發布自己入樽的限時動態，時機相當耐人尋味。



威廉臣在開季前，因右足骨折接受手術，一直未能上陣，就算在去年11月下旬得到醫生許可，隨隊參與訓練，本以為有起色，卻又在12月傳出腳痛消息，需要再度休養。直到今年1月，塘鵝宣布威廉臣要暫離球隊繼續康復訓練，至今未有隨隊練習。

威廉臣在開季前，因右足骨折接受手術，一直未能上陣。（Getty Images）

收咧但入樽？

雖然3月初，傳出威廉臣有機會歸隊，但《The Athletic》周三報道表示，威廉臣賽季確定報銷。其中一個原因是賽季僅剩11場比賽，現時以30勝42負、排名第10的成績，要打入季後賽的機會較微，加上沒有時間讓威廉臣從個人訓練變成對抗練習，因此提早宣布「收咧」。但幾乎同一時間，威廉臣今日卻在Instagram上發布自己大力「鏟樽」的影片，表情輕鬆，完全不像傷至「收咧」的球員。

Zion just posted this 👀 … that’s an easy 50 in the dunk contest. pic.twitter.com/KZNymNK3pL — NBA on uSTADIUM (@uSTADIUMNBA) March 23, 2022

3月初，傳出威廉臣有機會歸隊。（Getty Images）

被指是個不投入的球員

對於威廉臣，前隊友JJ列迪克（JJ Redick）和球迷都有微言，前者今年曾在《ESPN》節目中表示威廉臣完全不投入在球隊中，也沒有放心機在自己的身體上：「投入工作、隊友和自己身體上，這是你的責任，但我們在他身上沒有看到。」形容威廉臣就是一個隱形隊友，就算看到隊友被交易也沒有一通電話或短訊。

Chaos’ Zion float:



(I’m all for satire, but this one doesn’t sit well with me, personally.) pic.twitter.com/P84Ep8HJna — Amie Just (@Amie_Just) February 25, 2022

They made a Zion float in New Orleans and called him “1Ton” 😐😐😐



(🎥 @darrenrovell) pic.twitter.com/qcit9Cj7b8 — NBACentral (@TheNBACentral) February 26, 2022

球迷的不滿更是直接，由於塘鵝隨隊記者Christian Clark曾爆出，威廉臣的體重遠超300磅，球迷更是戲稱威廉臣是「1 Ton」將其畫在花車巡遊的車身上。較早前，威廉臣回到新奧爾良的近照中可見，他已經成功減磅，可惜未能在今季再見其英姿。