NBA｜占士復出「瞓身」爭勝不果　硬食對手惡意犯規仍平靜

NBA湖人今季波折重重，就好像今場，即使占士（LeBron James）和安東尼戴維斯復出拚盡全力，都似乎難以改變現況。

今日（2日）湖人主場迎戰塘鵝，占士不單為救波飛撲觀眾席，更被塘鵝小將希斯（Jaxson Hayes）直接撞倒在地也沒有還手，但傾力作戰仍以111：114落敗。



今天是美國時間4月1日，占士賽前在Twitter上表示自己提早「收咧」：「我的賽季已經正式結束了，大家秋天再見了！」然後就在主場迎戰塘鵝時上陣，虛驚一場。

37歲的占士今場可算是拚了老命，全場攻下38分、8籃板和4助攻。（Getty Images）

占士賽前在Twitter上表示自己提早「收咧」。（Twitter截圖）

巨頭復出的湖人，情況稍有好轉，第三節因占士狂轟21分、安東尼戴維斯的11分取得優勢，加上韋斯保克（Russell Westbrook）和蒙克（Malik Monk）接連射入三分，湖人一度領先6分。

但塘鵝有CJ麥哥林（CJ McCollum）「帶頭」在末節咬住湖人不放反超4分；占士在最後關頭嘗試以三分球追分不果，最後只能以111：114落敗。塘鵝喜迎3連勝，也是近10場中的第7場勝仗，與湖人交手三戰全勝。

塘鵝有CJ麥哥林（CJ McCollum）「帶頭」在末節咬住湖人不放反超4分。（Getty Images）

占士快攻時直接「硬食」小將希斯的埋身撞擊。（Getty Images）

37歲的占士今場可算是拚了老命，全場攻下38分、8籃板和4助攻，更不放過每一球，不僅在球準備出界時飛身撲向觀眾席救波，更在上籃時被恩格林（Brandon Ingram）一掌打臉，直接倒在地上，恩格林也吞下一次惡意犯規。後來，占士快攻時直接「硬食」小將希斯的埋身撞擊，倒地後只緩緩起身，毫無情緒，希斯也即被判一級惡意犯規。

占士可算是為了入球、勝利不惜一切，拚了全力，都只博得對手的兩次惡意犯規，都未能得到重要的勝仗，仍處西岸第11位，入附加賽難上加難。