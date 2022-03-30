NBA｜保羅佐治滿血回歸轟34分　爵士「蝦碌」失誤加速輸波

NBA快艇球星保羅佐治（Paul Geroge）手踭受傷休養近三個月，今日（30日）終回歸上陣，率快艇以121：115逆轉。

落後25分下，保羅佐治率隊收復失地，爵士被逼至牆角，米曹更做錯「決定」加速輸波。



爵士雖然開局拉開分差，首節領先18分，但保羅佐治僅用一節找回比賽節奏，第二節先連續命中2球三分，再殺入內線上籃，單節獨取8分、3助攻；防守上也完全不留力，直接狠狠封下高拔（Rudy Gobert）的攻籃，將分差收窄。

NBA快艇球星保羅佐治（Paul Geroge）手踭受傷休養近三個月，今日（30日）終回歸上陣。（Getty Images）

今場保羅佐治攻下34分、4偷波。（Getty Images）

末節，老將干尼（Mike Conley）連續命中，再拉開16分的差距，保羅佐治馬上行動回應，打出一段25：6攻勢，一口氣反超至121：115。爵士隨後更被快艇的反擊嚇到，主將米曹（Donovan Mitchell）急住向球證請求暫停，卻沒有發現球隊暫停已經用完，除無辜吞下一記技術犯規外，也讓對手再獲得一次罰球和開波機會，直接讓出追分時間，無奈錄得5連敗。

賽後，保羅佐治在訪問中提到自己一直都抱持樂觀心態：「我覺得我可以在常規賽結束前回來。」果然，在休養3個月後，保羅佐治滿血回歸，『我從高比（Kobe Bryant）身上得到了啟發，他過去也克服了大傷患，然後回到球場，我想這就是我回來的動力。」

快艇今季在落後至少13分的情況下，已經有12次逆轉反勝，排名NBA第一，如今保羅佐治回歸，快艇打法將會更強硬、更難攻破。今場保羅佐治攻下34分、4偷波，現時快艇以錄37勝39負，排名西岸第8，保羅佐治將會是附加賽的勝利關鍵。

主將米曹（Donovan Mitchell）急住向球證請求暫停，卻沒有發現球隊暫停已經用完。（Getty Images）