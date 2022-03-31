NBA｜格連低級失誤勇士4連敗　伊古達拉重演尼克楊格「名場面」

未入球，先慶祝，很自然會想起前NBA球員尼克楊格（Nick Young），周四（31日）勇士對陣太陽時又出現同一個畫面，連旁述也不禁大笑。

勇士主場迎戰西岸榜首的太陽，小將普爾（Jordan Poole）當家獨轟38分，可是最後31秒，格連（Draymond Graan）「蝦碌」失誤下，仍以103：107落敗。



小將普爾（Jordan Poole）當家獨轟38分。（Getty Images）

太陽開局相當順暢，其中基斯保羅（Chris Paul）射入3球中距離領先15：4。勇士急起直追，普爾連入13分，追平25：25。要「一哥」太陽失手，難過登天，勇士火力全開下，太陽半場仍以50：48領先。

格連的「蝦碌」失誤。（Getty Images）

不過勇士看似慢慢習慣沒有居里（Stephen Curry）的日子，與強勢的太陽糾纏到最後40秒，可是格連卻在關鍵時刻犯下低級錯誤，持球起跳但未能成功傳球而被判走步違例。

這時基斯保羅一邊笑，一邊上籃助太陽再度反超前，最後太陽以107：103小勝勇士，取得9連勝，另一邊，勇士則以48勝29負跌到西岸第4位。

基斯保羅一邊笑，一邊上籃助太陽再度反超。（Getty Images）

尷尬慶祝時刻

今場除了格連的「蝦碌」失誤，伊古達拉（Andre Iguodala）也成了笑話。第二節，勇士反擊時，伊古達拉傳出絕妙一球給波特（Otto Porter）上籃，還是十拿九穩、面前沒有防守者的空籃，正當伊古達拉轉身慶祝時，波特卻「炒粉」被太陽搶下籃板打快攻。

伊古達拉這一刻還在慶祝，他之後一轉頭就發現對手正快攻上前。（YouTube截圖）

伊古達拉上一秒還在慶祝，一轉頭就發現對手已快攻上前，只好專注防守。這時直播旁述員已經大笑起來。

雖然尷尬程度不及尼克楊格的三分球，但也相去不遠，這不知是伊古達拉對隊友太信任，還是波特「抵打」空籃也不進。