【NBA】勒邦占士賽季或報銷　得分王獎項亦因而旁落

湖人季後賽資格「命危」，雪上加霜是主力勒邦占士左腳踝扭傷，保守估計將缺陣數周。



勒邦占士日前對陣塘鵝不慎扭傷左腳踝，致昨日缺席了與獨行俠的比賽。湖人今天在官方網站上發布了明天對陣爵士的傷病報告，當中占士將繼續休養。

勒邦占士日前對陣塘鵝不慎扭傷左腳踝，致昨日缺席了與獨行俠的比賽。（Getty Images）

醫學專家Evan Jeffries在Twitter推斷，占士的實情是二級扭傷，保守估計需休養數周，但仍有可能在周六比賽復出，惟需奇跡的幫助。

此消息無疑打擊了湖人爭入季後賽的前景，他們目前戰績為31勝44負，由於馬刺今日不敵灰熊，湖人因此重返西岸第10，領先馬刺0.5個勝場。惟明天對陣勁旅爵士，湖人或有機會再次跌出前10。

馬刺今日以111：112不敵灰熊，湖人因此重返西岸第10。（Getty Images）

事實若然占士賽季報銷，其得分王席位也將拱手相讓。占士者以場均30.1分排名聯盟第一，但按照NBA評選規則賽季出戰次數要達到70%以上（最少58場比賽），占士仍欠3場。