【NBA】湖人晉季後賽機率僅0.2% 餘下4場即使全勝或無補於事
撰文：楊宇翹
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湖人季後賽資格「命危」，目前排名西岸第11，要躋入附加賽就得超越塘鵝或馬刺。
近日就有數據網站為湖人計算，並統計出他們只剩下0.2%的機率晉級季後賽。
遭遇6連敗的湖人離季後賽愈來愈遠，戰績是31勝47負落後第9塘鵝3個勝場，落後第10馬刺2個勝場。如要獲得附加賽名額，湖人就得要在餘下4場後排名超過塘鵝或馬刺。
NBA官網分析了湖人獲得附加賽資格的條件，縱然數字上仍有入附加賽的可能，但事實湖人形勢非常被動。
排名超過塘鵝的條件：
湖人4戰全勝，塘鵝4戰全敗
排名超過馬刺的條件：
湖人比馬刺多贏3場
換言之，塘鵝只要錄一勝仗，湖人便３不能超越他們，而馬刺在以下4場至少贏2場，也能把湖人趕出附加賽行列。
三支隊伍餘下賽程：
塘鵝：帝王、拓荒者、灰熊、勇士
馬刺：金塊、木狼、勇士、獨行俠
湖人：太陽、勇士、雷霆、金塊
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