NBA︱杜蘭特創生涯新高籃網仍落敗　艾榮「偷食」中被換入成熱話

力爭NBA季後賽一席的籃網作客阿特蘭大鷹隊，雙巨頭杜蘭特和艾榮均演出水準，可惜一班隊友未能幫上忙，全隊只有他們二人得分達雙位數，就算杜蘭特攻入55分刷新個人生涯新高，仍要以115：122敗陣。

比起戰情，今場焦點錯誤落在艾榮身上。正值回教齋戒月，艾榮難得在後備席小休，趁機吃水果補充體力，不料隨即又被教練召入場內，他匆忙放下生果杯一刻成為網上熱話。



杜蘭特攻入55分個人新高，仍未能為籃網帶來勝仗。（Getty Images）

杜蘭特今仗手風大順，上陣42分鐘28次起手中19球，加上罰球11射9中，單場攻入55分，刷新個人新高，當中三分球10次起手8球命中，創下今仗另一個人紀錄。拍檔K艾榮也有31分進帳，雙巨頭合力攻入86分之多，仍無補於事，令杜蘭特憤憤不平，「我不關心紀錄，我只為落敗感到生氣。」

杜蘭特對落敗憤憤不平。（Getty Images）

籃網陣中沒有第三位球員今仗得分達雙位數，帶點不幸，祖傑治（Goran Dragic）賽前出現新冠肺炎病徵未能出賽，開賽前數分鐘，正選陣容內的薛夫居里（Seth Curry）左足踝受傷退賽，加上另一正選布魯士布朗（Bruce Brown）感冒避戰，令球隊戰力大受影響。

崔楊格與艾榮大鬥法。（Getty Images）

與此同時，鷹隊在崔楊格（Trae Young）領軍下，愈戰愈勇，崔楊格獨得36分，包括最後1分鐘內攻入9分，為鷹隊拿下重要勝仗，穩守東岸第八位，籃網以1場之差，暫列東岸第十。鷹隊、黃蜂與籃網3隊只有1場勝仗之隔，季後賽席位相信仍有一番龍爭虎鬥。

點圖睇：艾榮食食吓嘢被召出場

今仗勝負對兩軍相當重要，不過網民將焦點錯落在K艾榮身上。他今仗出場時間長達44分鐘，只有幾分鐘時間能坐在場邊休息，艾榮被電視直播鏡頭捕捉到，趁着在後備席休息時拿出水果杯吃，不料他只吃了一口，便發現又被教練團召出場，於是立即放下手中水果杯，匆匆趕到場邊準備。

這一幕被網民瘋狂討論，事關回教齋戒月剛展開，身為虔誠教徒的艾榮謹守早上到下午不吃東西的規定，至傍晚才可以進食。不少網民憂慮，如此一來艾榮的體力會受到影響，連帶對籃網晉身季後賽的機會亦有一定程度阻礙。對鷹隊這一幕，艾榮正在吃水果補充體力，偏偏他只吃一口便被毫無默契的教練團召入場，但願他可以一路支撐到季後賽吧。